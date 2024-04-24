tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

РЭО принял сразу три документа по инвестиционной политике компании

РЭО принял сразу три документа по инвестиционной политике компании

24 апреля 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
Совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО) одобрил документ о политике ответственного инвестирования. Также члены совета одобрили еще два документа: политику управления рисками и инвестиционную декларацию компании.

В декларации оговорены направления инвестиционной деятельности, в том числе ключевые, и требования к инвестпроектам. Теперь срок участия оператора в инвестпроекте не должен превышать 12 лет, а целевая доходность инвестиций должна быть не менее пяти процентов годовых, передает newsnn.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что у компании есть ряд инвестиционных инструментов, включая участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, а также предоставление поручительств и займов. Еще одним инструментом поддержки инвесторов является финансирование проектов за счет средств, привлеченных через размещение облигаций РЭО.

Буцаев отметил, что ранее президент поручил создать 400 новых объектов по обращению с отходами. Планируемые инвестиции в отрасль до 2030 года составляют 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов из федерального бюджета.

На сегодняшний день в РЭО подготовлен перспективный портфель из 113 проектов на общую сумму около 300 миллиардов рублей. С компанией заключены соглашения о реализации проектов в 75 регионах. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с отходами, подчеркнул Буцаев.

Напомним, что осенью прошлого года РЭО представил дебютный отчет об устойчивом развитии компании на Российском экологическом форуме.

Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО, созданный в 2021 году, занимается разработкой методик и стандартов в области зеленого финансирования и сопровождением ESG-трансформации компаний. Председатель совета — руководитель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В состав совета входят эксперты отрасли, предприниматели и ученые.

Подпишитесь
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктуры
Вчера, 03:00
Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой
Сегодня, 07:46
В два раза больше: добровольные пожарные будут получать по 1500 рублей в месяц
Вчера, 10:13
В Нижнем Тагиле УСМ внесли в список недобросовестных подрядчиков
Вчера, 08:13
Полиция задержала таксиста, который изнасиловал в Екатеринбурге нетрезвую пассажирку
Вчера, 16:22
На Свердловскую область надвигается сильный снегопад с дождем и ветром
Вчера, 14:23
"