РЭО принял сразу три документа по инвестиционной политике компании

В декларации оговорены направления инвестиционной деятельности, в том числе ключевые, и требования к инвестпроектам. Теперь срок участия оператора в инвестпроекте не должен превышать 12 лет, а целевая доходность инвестиций должна быть не менее пяти процентов годовых, передает newsnn.ru.