РЭО принял сразу три документа по инвестиционной политике компании

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В декларации оговорены направления инвестиционной деятельности, в том числе ключевые, и требования к инвестпроектам. Теперь срок участия оператора в инвестпроекте не должен превышать 12 лет, а целевая доходность инвестиций должна быть не менее пяти процентов годовых, передает newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что у компании есть ряд инвестиционных инструментов, включая участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, а также предоставление поручительств и займов. Еще одним инструментом поддержки инвесторов является финансирование проектов за счет средств, привлеченных через размещение облигаций РЭО.
Буцаев отметил, что ранее президент поручил создать 400 новых объектов по обращению с отходами. Планируемые инвестиции в отрасль до 2030 года составляют 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов из федерального бюджета.
На сегодняшний день в РЭО подготовлен перспективный портфель из 113 проектов на общую сумму около 300 миллиардов рублей. С компанией заключены соглашения о реализации проектов в 75 регионах. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с отходами, подчеркнул Буцаев.
Напомним, что осенью прошлого года РЭО представил дебютный отчет об устойчивом развитии компании на Российском экологическом форуме.
Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО, созданный в 2021 году, занимается разработкой методик и стандартов в области зеленого финансирования и сопровождением ESG-трансформации компаний. Председатель совета — руководитель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В состав совета входят эксперты отрасли, предприниматели и ученые.