Школьник умер на уроке физкультуры в Асбесте

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Известно, что урок физкультуры был четвертым по счету. На занятии Богдану стало плохо, его выпустили на улицу, чтобы подышать, там он упал.
Прибывшие медики не смогли спасти ребенка, пишет Ура.ру. Учился мальчик в 8 классе. Друзья отзываются о нем как об общительном и добром человеке. Известно, что в школу вызвали маму мальчика. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка скончалась в больнице в Екатеринбурге. В медучреждение она поступила с симптомами инфекции и с болями в животе.