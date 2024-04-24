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Школьник умер на уроке физкультуры в Асбесте

Школьник умер на уроке физкультуры в Асбесте

24 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI
В школе №21 в Асбесте ученик скончался на уроке физкультуры. Мальчика звали Богдан, ему было 14 лет.

Известно, что урок физкультуры был четвертым по счету. На занятии Богдану стало плохо, его выпустили на улицу, чтобы подышать, там он упал.

Прибывшие медики не смогли спасти ребенка, пишет Ура.ру. Учился мальчик в 8 классе. Друзья отзываются о нем как об общительном и добром человеке. Известно, что в школу вызвали маму мальчика. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка скончалась в больнице в Екатеринбурге. В медучреждение она поступила с симптомами инфекции и с болями в животе.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#Асбест#Школьник#Трагедия#18+#Екатеринбург#Умер#Причина смерти
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