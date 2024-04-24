В больнице в Каменске-Уральском пьяный медик ползал по полу

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Родители приехали, чтобы сделать ребенку МРТ, но этот доктор был не в состоянии работать. Тогда семья стала искать главного врача, а его ночью не оказалось в медучреждении, пишет Е1.
Тогда они нашли третьего врача, но он оказался пьяным, как и первый врач. Женщина спросила у доктора, в таком же ли он состоянии, как прошлый медик, на что он ответил «у нас тут все в таком».
В больнице рассказали о том, что проводится расследование. К делу подключена в том числе полиция. В больнице отметили, что пациенту в итоге оказали помощь, а врач и его начальник получили взыскания.
Напомним, что недавно пьяные мужчины устроили драку. Завершился инцидент стрельбой.