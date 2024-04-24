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Updated Сегодня, 08:58

В больнице в Каменске-Уральском пьяный медик ползал по полу

В больнице в Каменске-Уральском пьяный медик ползал по полу

24 апреля 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском родители пациента столкнулись с пьяным врачом, который ползал по полу, а также уклонялся от своей работы.

Родители приехали, чтобы сделать ребенку МРТ, но этот доктор был не в состоянии работать. Тогда семья стала искать главного врача, а его ночью не оказалось в медучреждении, пишет Е1.

Тогда они нашли третьего врача, но он оказался пьяным, как и первый врач. Женщина спросила у доктора, в таком же ли он состоянии, как прошлый медик, на что он ответил «у нас тут все в таком».

В больнице рассказали о том, что проводится расследование. К делу подключена в том числе полиция. В больнице отметили, что пациенту в итоге оказали помощь, а врач и его начальник получили взыскания.

Напомним, что недавно пьяные мужчины устроили драку. Завершился инцидент стрельбой.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Каменск-Уральский#Больница#Полиция#Расследование#Пациент#МРТ#18+#Екатеринбург
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