Главный «молодогвардеец» Екатеринбурга победил рак и вернулся в строй

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Артему Николаеву 28 лет. О своем диагнозе он узнал перед Новым годом и сообщил в соцсетях, что будет проходить лечение. В четверг, 25 апреля, он впервые за долгие месяцы принял участие в публичном мероприятии и пообщался с корреспондентом Ura.ru.
Николаев рассказал, что пережил несколько курсов химиотерапии, но сейчас чувствует себя намного лучше. К исполнению обязанностей в полном объеме он вернется уже в мае.
Молодой чиновник известен своей патриотической позицией: он участвовал в СВО и служил в известном отряде «Каскад». Кроме того, на Украине он внесен в базу «Миротворец» как «оккупант» и «военный преступник».