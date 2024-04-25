Главный «молодогвардеец» Екатеринбурга победил рак и вернулся в строй

Артему Николаеву 28 лет. О своем диагнозе он узнал перед Новым годом и сообщил в соцсетях, что будет проходить лечение. В четверг, 25 апреля, он впервые за долгие месяцы принял участие в публичном мероприятии и пообщался с корреспондентом Ura.ru.