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Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Молодой соратник мэра Екатеринбурга справился с онкологией и вернулся в строй

Главный «молодогвардеец» Екатеринбурга победил рак и вернулся в строй

25 апреля 2024, 15:54
Фото: страница Артема Николаева в ВК

Молодой соратник мэра Екатеринбурга справился с онкологией и вернулся в строй

Артем Николаев, который в администрации Екатеринбурга отвечает за молодежную политику, более полугода не появлялся на публике из-за онкологического заболевания.

Артему Николаеву 28 лет. О своем диагнозе он узнал перед Новым годом и сообщил в соцсетях, что будет проходить лечение. В четверг, 25 апреля, он впервые за долгие месяцы принял участие в публичном мероприятии и пообщался с корреспондентом Ura.ru.

Николаев рассказал, что пережил несколько курсов химиотерапии, но сейчас чувствует себя намного лучше. К исполнению обязанностей в полном объеме он вернется уже в мае.

Молодой чиновник известен своей патриотической позицией: он участвовал в СВО и служил в известном отряде «Каскад». Кроме того, на Украине он внесен в базу «Миротворец» как «оккупант» и «военный преступник».

Жители Свердловской области чаще умирают от проблем с сердцем и от онкологии
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Здоровье#Лечение#Онкология#Чиновник#Екатеринбург#СВО
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