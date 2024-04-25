Как климатическое изменение обернулось трагедией для морских обитателей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Однако в этот раз причиной стала неожиданная холодная погода, которую связывают с изменениями климата, пишет pravda.ru.
Кажется странным, что в условиях глобального потепления может происходить резкое похолодание под водой. Но ученые полагают, что в некоторых регионах мира такие явления могут становиться все более распространенными из-за изменений океанических течений, что серьезно повлияет на морскую жизнь.
Особое внимание в данном случае было уделено течению Агульяс, которое приносит теплую воду на юг. Когда это течение сталкивается с континентальным шельфом, возникают вихри, которые тянут холодную воду с глубины. Кроме того, восточные ветры могут сдвигать теплую поверхностную воду и поднимать холодную.
В конце февраля прошлого года погодные условия и океанические течения совпали, что привело к резкому похолоданию в регионе Южной Африки. Температура поверхности океана упала на 7°C всего за 48 часов. В результате много рыбы, такой как акулы, не смогли выжить из-за быстрого изменения температуры.
Исследователи отмечают, что подобные похолодания могут стать все более распространенными в других регионах, таких как Восточно-Австралийское течение у берегов Австралии.
Хотя данное явление добавляет еще одну угрозу для акул и других морских обитателей, связанную с изменением климата, ученым нужно провести дальнейшие исследования, чтобы полностью понять этот процесс.