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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Как климатическое изменение обернулось трагедией для морских обитателей

25 апреля 2024, 06:17
В марте прошлого года на побережье Южной Африки произошло ужасающее событие. Крупные манты-скаты и акулы были обнаружены мертвыми на берегу, а рыбы фугу занимали пляж. Обычно такая ситуация связывается с высокой температурой воды, недостатком кислорода или расцветом водорослей.

Однако в этот раз причиной стала неожиданная холодная погода, которую связывают с изменениями климата, пишет pravda.ru.

Кажется странным, что в условиях глобального потепления может происходить резкое похолодание под водой. Но ученые полагают, что в некоторых регионах мира такие явления могут становиться все более распространенными из-за изменений океанических течений, что серьезно повлияет на морскую жизнь.

Особое внимание в данном случае было уделено течению Агульяс, которое приносит теплую воду на юг. Когда это течение сталкивается с континентальным шельфом, возникают вихри, которые тянут холодную воду с глубины. Кроме того, восточные ветры могут сдвигать теплую поверхностную воду и поднимать холодную.

В конце февраля прошлого года погодные условия и океанические течения совпали, что привело к резкому похолоданию в регионе Южной Африки. Температура поверхности океана упала на 7°C всего за 48 часов. В результате много рыбы, такой как акулы, не смогли выжить из-за быстрого изменения температуры.

Исследователи отмечают, что подобные похолодания могут стать все более распространенными в других регионах, таких как Восточно-Австралийское течение у берегов Австралии.

Хотя данное явление добавляет еще одну угрозу для акул и других морских обитателей, связанную с изменением климата, ученым нужно провести дальнейшие исследования, чтобы полностью понять этот процесс.

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