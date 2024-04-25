Обнаружен неизвестный ген, который способствует фотосинтезу у водорослей

У водорослей, растений и цианобактерий количество доступного углерода и азота может быть разным. Баланс между этими питательными веществами играет важную роль в фотосинтезе и контролируется генетической системой цианобактерий. Докторант Вольфганга Р. Хесса, Александр Краус, обнаружил и описал ключевой ген, который участвует в этом процессе. Этот ген кодирует белок NirP1, который активируется, когда клетки обнаруживают недостаток углерода по сравнению с азотом.