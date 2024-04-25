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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Обнаружен неизвестный ген, который способствует фотосинтезу у водорослей

25 апреля 2024, 06:31
Водоросли, известные как сине-зеленые водоросли или цианобактерии, выполняют фотосинтез в океане, производя кислород и улавливая парниковый газ CO2. Однако для этого им нужны дополнительные питательные вещества, включая азот.

Команда исследователей под руководством биолога и профессора генетики Вольфганга Р. Хесса обнаружила неизвестный ген, который играет ключевую роль в регулировании обмена азота и углеводов у водорослей, пишет pravda.ru.

Этот ген позволяет контролировать рост микроорганизмов, которые помогают водорослям выполнять фотосинтез. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications. «Эта работа показывает, что существует много неизвестных связей даже между маленькими организмами», — отмечает Хесс.

У водорослей, растений и цианобактерий количество доступного углерода и азота может быть разным. Баланс между этими питательными веществами играет важную роль в фотосинтезе и контролируется генетической системой цианобактерий. Докторант Вольфганга Р. Хесса, Александр Краус, обнаружил и описал ключевой ген, который участвует в этом процессе. Этот ген кодирует белок NirP1, который активируется, когда клетки обнаруживают недостаток углерода по сравнению с азотом.

Хотя сам белок NirP1 слишком мал для активности фермента, исследователи сотрудничали с другими учеными, чтобы выяснить его функцию. Они обнаружили, что NirP1 может связываться с ферментом, который преобразует нитрит в аммиак. НирП1 предотвращает этот процесс, сохраняя нитриты в клетках и вызывая метаболические изменения.

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