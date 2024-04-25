Президент «Норникеля» раскрыл плюсы новой стратегии для бюджета

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
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Ожидается, что благодаря этой стратегии компания сможет увеличить свою выручку на более чем 550 миллиардов рублей ежегодно и предоставить в бюджет государства дополнительные 40 миллиардов рублей налоговых поступлений в год. Об этом пишут «Ведомости».
В рамках новой стратегии также планируется создание 4,5 тысячи новых рабочих мест в России. Поскольку уровень безработицы в Красноярском крае (1,6%) и Норильске (0,2%) достаточно низкий, а производство на крупных металлургических проектах «Норникеля» растет, компании требуется привлечение дополнительных рабочих ресурсов. По данным Росстата, за последние 20 лет население Норильска прибавилось на 30%, что обеспечивает ему статус самого быстрорастущего города Арктики. Для планируемого роста добычи и переработки руды также может потребоваться привлечение дополнительных кадров. Очевидно, что компания предпочтет продолжение работы с собственными специалистами привлечению новых сотрудников, считает Потанин.
В условиях частичного переноса производства Медного завода в Китай компания обозначила готовность предоставить рабочие места всем его сотрудникам, планирующим продолжить работу. В частности, новое производство откроют в цехах Медного завода, включая современные перевалочные пункты, пункты сушки концентрата, его подготовки и складирования, а также высокотехнологичный 3D-принтинг различных деталей для оборудования Норильского промышленного района.
Сэкономленные средства пойдут на финансирование проектов по модернизации и технологическому развитию в России. Инвестиции «Норникеля» в новые проекты включают расширение мощности Талнахской обогатительной фабрики на 80%, строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью семь миллионов тонн и развитие рудников Талнахского рудного узла с увеличением объема добычи в полтора раза. Еще 150 миллиардов рублей, по информации представителя «Норникеля», будут инвестированы в расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути. Аналогичную сумму предполагается вложить в развитие новых производств в России: эти инвестиции «Норникель» собирается осуществить в сотрудничестве с крупными отечественными компаниями. В первую очередь средства выделят для литиевого проекта «Норникеля» и «Росатома», который связан с освоением Колмозерского месторождения в Мурманской области. Получение первой продукции запланировано уже в 2026 году.
Следующим этапом литиевого проекта станет аккумуляторное производство. После переноса плавильного производства с Медного завода в Китай «Норникель» приступит к освоению технологий по производству батарейных материалов, сообщил Потанин. Он также добавил, что применение готовой технологии, трансфер которой из Китая предполагает старт новой стратегии, уже в 2028–2030 годах будет способствовать запуску в России первого производства никельсодержащих катодных активных материалов для литийионных батарей на базе Кольского дивизиона компании.