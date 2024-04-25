Президент «Норникеля» раскрыл плюсы новой стратегии для бюджета

Сэкономленные средства пойдут на финансирование проектов по модернизации и технологическому развитию в России. Инвестиции «Норникеля» в новые проекты включают расширение мощности Талнахской обогатительной фабрики на 80%, строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью семь миллионов тонн и развитие рудников Талнахского рудного узла с увеличением объема добычи в полтора раза. Еще 150 миллиардов рублей, по информации представителя «Норникеля», будут инвестированы в расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути. Аналогичную сумму предполагается вложить в развитие новых производств в России: эти инвестиции «Норникель» собирается осуществить в сотрудничестве с крупными отечественными компаниями. В первую очередь средства выделят для литиевого проекта «Норникеля» и «Росатома», который связан с освоением Колмозерского месторождения в Мурманской области. Получение первой продукции запланировано уже в 2026 году.