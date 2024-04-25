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Posted 25 апреля, 11:31

Published 25 апреля, 11:31

Modified 25 апреля, 11:31

Updated 25 апреля, 11:31

Ученые: Проявление эмоций — не лучший способ победить гнев

Ученые: Проявление эмоций — не лучший способ победить гнев

25 апреля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Более 150 исследований опровергли утверждение о том, что единственный способ справиться с гневом — это выражать свои эмоции. Ученые утверждают, что на самом деле злоба мешает четкому мышлению, а избавиться от гнева можно, занимаясь легкой физической активностью: прогулкой или йогой.

Как пишет newkhakasiya.online, человек, находящийся в состоянии гнева, стремится поделиться своими чувствами с кем-то. Например, на работе это может проявиться в виде сплетен о начальстве или коллегах. Однако поддержка коллектива или близких, скорее всего, не поможет справиться с гневом. Разумеется, можно разговаривать о своих чувствах, но для преодоления этого состояния необходимы более эффективные методы.

Гнев — это защитный механизм, который отключает рациональное мышление и выводит на первый план инстинкты и рефлексы. Это мощное чувство, которое затрагивает префронтальную кору головного мозга, ответственную за рациональное мышление. В такие моменты организму необходимо принять какие-то меры для обеспечения своей безопасности. Поэтому специалисты, опираясь на анализ 154 исследований о гневе, утверждают, что преодолеть гнев и негативное возбуждение можно, успокоив свое тело: практикуя йогу, медитацию, прогулки или глубокое дыхание.

При этом эксперты подчеркивают, что выражение эмоций может только усилить возбуждение. Чем больше вы говорите о том, что вас раздражает, тем сильнее вы злитесь.

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