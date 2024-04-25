Ученые: Проявление эмоций — не лучший способ победить гнев

Как пишет newkhakasiya.online, человек, находящийся в состоянии гнева, стремится поделиться своими чувствами с кем-то. Например, на работе это может проявиться в виде сплетен о начальстве или коллегах. Однако поддержка коллектива или близких, скорее всего, не поможет справиться с гневом. Разумеется, можно разговаривать о своих чувствах, но для преодоления этого состояния необходимы более эффективные методы.