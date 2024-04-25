В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений расформировали пансионат «Милый дом»

Posted 25 апреля, 12:15
Published 25 апреля, 12:15
Modified 25 апреля, 12:17
Updated 25 апреля, 12:17
Прокуратура Ленинского района Тагила обнаружила множественные нарушения противопожарной безопасности и эпидемиологических норм в пансионате для инвалидов и пенсионеров «Милый дом» и обратилась в суд. В итоге дом закрыли, а жильцов перевели в другое помещение, сообщает пресс-служба ведомства.
Серьезные недочеты регулярно фиксировались с 2021 по 2023 годы. Индивидуальный предприниматель получал представления об их устранении, однако в феврале 2024 года проверка опять выявила нарушения.
Сейчас все постояльцы находятся в безопасном месте, а против предпринимателя правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Ржевский дом-интернат предприниматель поставлял поддельное мясо.