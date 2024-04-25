В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений расформировали пансионат «Милый дом»

Прокуратура Ленинского района Тагила обнаружила множественные нарушения противопожарной безопасности и эпидемиологических норм в пансионате для инвалидов и пенсионеров «Милый дом» и обратилась в суд. В итоге дом закрыли, а жильцов перевели в другое помещение, сообщает пресс-служба ведомства.