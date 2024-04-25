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Posted 25 апреля, 12:15

Published 25 апреля, 12:15

Modified 25 апреля, 12:17

Updated 25 апреля, 12:17

В Нижнем Тагиле пансионат «Милый дом» посчитали опасным местом для пенсионеров

В Нижнем Тагиле из-за грубых нарушений расформировали пансионат «Милый дом»

25 апреля 2024, 12:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пансионат «Милый дом» посчитали опасным местом для пенсионеров

Постояльцев «Милого дома» в Нижнем Тагиле отправили в другие учреждения из-за многочисленных нарушений. Против хозяина возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Ленинского района Тагила обнаружила множественные нарушения противопожарной безопасности и эпидемиологических норм в пансионате для инвалидов и пенсионеров «Милый дом» и обратилась в суд. В итоге дом закрыли, а жильцов перевели в другое помещение, сообщает пресс-служба ведомства.

Серьезные недочеты регулярно фиксировались с 2021 по 2023 годы. Индивидуальный предприниматель получал представления об их устранении, однако в феврале 2024 года проверка опять выявила нарушения.

Сейчас все постояльцы находятся в безопасном месте, а против предпринимателя правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ржевский дом-интернат предприниматель поставлял поддельное мясо.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Уголовное дело#Инвалиды#Пожарная безопасность#Нарушения#Пансионат#Старики#Екатеринбург
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