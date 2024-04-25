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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:58

«Вооруженный» мужчина проник на территорию спортшколы «Аист» в Нижнем Тагиле

«Вооруженный» мужчина проник на территорию спортшколы «Аист» в Нижнем Тагиле

25 апреля 2024, 06:56
Фото: 1MI
На территорию спортшколы «Аист» в Нижнем Тагиле сумел пробраться мужчина с оружием. Это были учения.

Злоумышленника удалось задержать. Занималась этим группа быстрого реагирования. На кадрах видно, как мужчины в форме ГБР и в касках «скрутили» нападавшего возле входа в здание. На злоумышленнике была маска, полностью скрывающая его лицо, сообщает «Тагильский рабочий».

Двое правоохранителей отвели нападавшего в служебную машину. Он не оказывал сопротивления.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в клуб и скрутил игравшего за террористов геймера.

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