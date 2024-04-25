«Вооруженный» мужчина проник на территорию спортшколы «Аист» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Злоумышленника удалось задержать. Занималась этим группа быстрого реагирования. На кадрах видно, как мужчины в форме ГБР и в касках «скрутили» нападавшего возле входа в здание. На злоумышленнике была маска, полностью скрывающая его лицо, сообщает «Тагильский рабочий».
Двое правоохранителей отвели нападавшего в служебную машину. Он не оказывал сопротивления.
Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле ОМОН ворвался в клуб и скрутил игравшего за террористов геймера.