«Вооруженный» мужчина проник на территорию спортшколы «Аист» в Нижнем Тагиле

Злоумышленника удалось задержать. Занималась этим группа быстрого реагирования. На кадрах видно, как мужчины в форме ГБР и в касках «скрутили» нападавшего возле входа в здание. На злоумышленнике была маска, полностью скрывающая его лицо, сообщает «Тагильский рабочий».