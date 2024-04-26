13 человек чуть не утонули в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Во время рейдов, которые проводили спасатели, было зафиксировано четыре происшествия с застрявшими на водоемах. Также есть двое погибших, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Главный региональный инспектор по маломерным судам Алексей Морозов рассказал, что сотрудники ведомства проводили с жителями беседы о том, как следует себя правильно вести на воде весной. В рейдах также принимали сотрудники мэрий, полиции и общественники.
Напомним, 15 апреля 2024 года в Невьянске утонул рыбак на озере Таватуй.