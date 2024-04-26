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13 человек чуть не утонули в Свердловской области

13 человек чуть не утонули в Свердловской области

26 апреля 2024, 03:30
Фото: 1MI
Спасатели спасли 13 человек на водоемах в Свердловской области. Двое из них — дети.

Во время рейдов, которые проводили спасатели, было зафиксировано четыре происшествия с застрявшими на водоемах. Также есть двое погибших, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Главный региональный инспектор по маломерным судам Алексей Морозов рассказал, что сотрудники ведомства проводили с жителями беседы о том, как следует себя правильно вести на воде весной. В рейдах также принимали сотрудники мэрий, полиции и общественники.

Напомним, 15 апреля 2024 года в Невьянске утонул рыбак на озере Таватуй.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#Свердловская область#Спасатели#Водоемы#ЧП#Рейды#18+#Екатеринбург#МЧС
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