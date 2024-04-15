В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул

Известно, что мужчина отошел от берега на несколько сотен метров. Здесь он намеревался заняться подледным ловом. Но поскольку лед на водоеме уже непрочный, рыбак провалился. Правоохранители проводят проверку по факту гибели человека, однако предварительно криминальной подоплеки здесь нет.