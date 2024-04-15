В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Трагедия случилась в понедельник, 15 апреля. Рядом с мужчиной 1968 года рождения находился его товарищ, однако все случилось так быстро, что он ничем не смог помочь, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.
Известно, что мужчина отошел от берега на несколько сотен метров. Здесь он намеревался заняться подледным ловом. Но поскольку лед на водоеме уже непрочный, рыбак провалился. Правоохранители проводят проверку по факту гибели человека, однако предварительно криминальной подоплеки здесь нет.
Ранее в Свердловской области закрыли все ледовые переправы.