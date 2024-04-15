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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

В Невьянске на озере Таватуй утонул рыбак

В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул

15 апреля 2024, 14:14
Фото: 1MI

В Невьянске на озере Таватуй утонул рыбак

Мужчина приехал в Невьянск из Екатеринбурга на рыбалку. На озере Таватуй его утянуло под лед.

Трагедия случилась в понедельник, 15 апреля. Рядом с мужчиной 1968 года рождения находился его товарищ, однако все случилось так быстро, что он ничем не смог помочь, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.

Известно, что мужчина отошел от берега на несколько сотен метров. Здесь он намеревался заняться подледным ловом. Но поскольку лед на водоеме уже непрочный, рыбак провалился. Правоохранители проводят проверку по факту гибели человека, однако предварительно криминальной подоплеки здесь нет.

Ранее в Свердловской области закрыли все ледовые переправы.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Рыбалка#Невьянск#Лед#18+#Екатеринбург#Тонкий лед#Выход на лед#Утонул человек
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