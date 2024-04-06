Девушки в купальниках отвлекали екатеринбургских рыбаков танцами на льду

На одном из водохранилищ Екатеринбурга прошел «откровенный» флешмоб. Его организовала группа активисток во главе с Еленой Степкиной. Девушки станцевали перед рыбаками в купальниках, чтобы привлечь их внимание к опасности выхода на лед весной, пишет E1.ru.