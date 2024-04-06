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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Екатеринбурге девушки в купальниках станцевали перед рыбаками на льду

Девушки в купальниках отвлекали екатеринбургских рыбаков танцами на льду

6 апреля 2024, 08:27
Фото: E1.ru

В Екатеринбурге девушки в купальниках станцевали перед рыбаками на льду

В Екатеринбурге группа девушек устроила полуголый перфоманс перед рыбаками на льду. Участницы утверждают, что хотели напомнить им об опасности весенней рыбалки.

На одном из водохранилищ Екатеринбурга прошел «откровенный» флешмоб. Его организовала группа активисток во главе с Еленой Степкиной. Девушки станцевали перед рыбаками в купальниках, чтобы привлечь их внимание к опасности выхода на лед весной, пишет E1.ru.

По словам Елены Степкиной, в момент проведения «пляжной вечеринки» было тепло — почти +16 градусов. Солнце топило весенний лед, который с каждой минутой становился все более хрупким.

Фото: E1.ru

Однако рыбаки реагировали на зажигательные танцы вяло: мужчины остались на своих местах, а один из рыбаков взял снаряжение и перешел на другое место подальше от громкой музыки.

В конце марта полиция в Екатеринбурге гоняла рыбаков, который вышли порыбачить на Городской пруд.

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#Общество#Рыбалка#Активисты#Лед#Танцы#Екатеринбург#Тонкий лед#Перфоманс#Дарья Бобровицкая
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