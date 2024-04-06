Девушки в купальниках отвлекали екатеринбургских рыбаков танцами на льду

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На одном из водохранилищ Екатеринбурга прошел «откровенный» флешмоб. Его организовала группа активисток во главе с Еленой Степкиной. Девушки станцевали перед рыбаками в купальниках, чтобы привлечь их внимание к опасности выхода на лед весной, пишет E1.ru.
По словам Елены Степкиной, в момент проведения «пляжной вечеринки» было тепло — почти +16 градусов. Солнце топило весенний лед, который с каждой минутой становился все более хрупким.
Однако рыбаки реагировали на зажигательные танцы вяло: мужчины остались на своих местах, а один из рыбаков взял снаряжение и перешел на другое место подальше от громкой музыки.
В конце марта полиция в Екатеринбурге гоняла рыбаков, который вышли порыбачить на Городской пруд.