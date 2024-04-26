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Как поменять сферу деятельности после 40 лет и не пожалеть

Как поменять сферу деятельности после 40 лет и не пожалеть

26 апреля 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
После 40 лет многие люди задумываются о том, чтобы не только поменять место работы, но и полностью изменить сферу деятельности. Эксперты делятся советами о том, как это сделать, не пожалев о принятом решении.

Как пишет newia.ru, мысли о смене сферы деятельности возникают у людей, когда они переживают кризис среднего возраста. В этот период возникают сомнения относительно достигнутых результатов и правильности выбранной профессии. Однако многие не решаются на изменения из-за страха потерять доход или испытать неудачу в новой сфере.

Некоторые люди считают, что менять направление деятельности после 40 лет уже поздно. Однако эксперты утверждают, что это всего лишь стереотип, обусловленный возрастной дискриминацией. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что работодатели готовы принимать на работу людей такого возраста, при условии, что они могут продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Чтобы не пожалеть о решении о смене профессии, эксперты рекомендуют прежде всего определить желаемое направление для дальнейшего развития. Часто молодые люди допускают ошибки при выборе профессии и через 20 лет ощущают недовольство своей жизнью. При этом необязательно менять сферу деятельности кардинально. Например, если человек работает бухгалтером в компании, он может применить свои навыки в профессии тестировщика.

Эксперты также рекомендуют внимательно изучить рынок труда и определить, какие специальности востребованы и соответствуют интересам. Можно попробовать пройти пробные занятия, которые предлагают многие онлайн-курсы. Это поможет определиться с выбором специальности. Кроме того, уже в процессе обучения можно начать подрабатывать — это поможет быстрее найти место работы после освоения новой профессии.

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