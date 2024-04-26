Как поменять сферу деятельности после 40 лет и не пожалеть

Чтобы не пожалеть о решении о смене профессии, эксперты рекомендуют прежде всего определить желаемое направление для дальнейшего развития. Часто молодые люди допускают ошибки при выборе профессии и через 20 лет ощущают недовольство своей жизнью. При этом необязательно менять сферу деятельности кардинально. Например, если человек работает бухгалтером в компании, он может применить свои навыки в профессии тестировщика.