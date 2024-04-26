«Норникель» стал лауреатом президентской премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
На основе комплексной программы при оценке лидеров бизнеса выделялись несколько важных показателей: экономический, экологический и социальный. Также учитывался вклад предприятия в решение общественно значимых задач.
Заявки на участие в премии подали 44 предприятия. Процесс оценивания проходил в три этапа. Как пишет prmira.ru, в финал по общей сумме баллов вышли 14 компаний. Среди награжденных в разных номинациях были отмечены, в частности, «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД.
По словам старшего вице-президента «Норникеля» Ларисы Зельковой, социально устойчивое развитие является приоритетным для компании. Она рассказала, что в Норильске компания реализует самый крупный экопроект в РФ — «Серная программа». Ведется активная работа по реновации города и реализуются иные социально направленные инициативы. Спикер понадеялась, что в ближайшее время предприятию удастся сделать еще больше, чтобы повлиять социально устойчивого развитие РФ и на тех, что захочет последовать примеру «Норникеля».
Все инициативы, представленные «Норникелем», получили высокую оценку жюри. Это программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года, номинированная в категории «За вклад в устойчивое развитие территорий», стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в категории «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности» и программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».
Комментируя награждение номинантов, президент РФ Владимир Путин отметил, что добиться успеха на годы вперед сможет только тот бизнес, который проявляет заботу о своих сотрудниках, трудовых коллективах, помогает им повышать профессионализм, предлагает достойную зарплату, обеспечивает соцпакет. На таком предприятии понимают, что от этого зависят и благополучие граждан, их семей, детей, и будущее страны, подчеркнул президент.
Произнося слова благодарности руководству таких компаний, президент выразил уверенность, что их позитивный опыт, социальные проекты станут примером для всего отечественного бизнеса, а следовательно таких инициатив, которые нужны населению, будет еще больше.