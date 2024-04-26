«Норникель» стал лауреатом президентской премии «Лидеры ответственного бизнеса»

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Ларисы Зельковой, социально устойчивое развитие является приоритетным для компании. Она рассказала, что в Норильске компания реализует самый крупный экопроект в РФ — «Серная программа». Ведется активная работа по реновации города и реализуются иные социально направленные инициативы. Спикер понадеялась, что в ближайшее время предприятию удастся сделать еще больше, чтобы повлиять социально устойчивого развитие РФ и на тех, что захочет последовать примеру «Норникеля».