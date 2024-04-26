Свердловчанка заплатит бывшему парню 106 тысяч рублей за пропавшие ноутбук и плед

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
За вещами мужчина приезжал несколько раз, часть из них исчезла. Среди пропавшего: верхняя одежда, плед, инструменты и перфоратор, ноутбук, наушники, фотоаппарат и другие вещи.
Девушка утверждала, что ничего из этого не брала, а просто оставила под дверью. Позже она предложила заплатить за них 100 тысяч рублей, сообщает Свердловский облсуд.
Однако юноша пошел в суд, где потребовал взыскать с девушки больше — 190 тысяч рублей. Однако суд пришел к выводу, что она должна заплатить 103 400 рублей ущерба и госпошлину 2 700 рублей.
Девушка подала жалобу на это решение. Однако Свердловский облсуд оставил решение в силе.
Напомним, что ранее у Свердловского детского лагеря отсудили порядка 800 тысяч руюлей за травмированного ребенка.