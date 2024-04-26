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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

Свердловчанка заплатит бывшему парню 106 тысяч рублей за пропавшие вещи

Свердловчанка заплатит бывшему парню 106 тысяч рублей за пропавшие ноутбук и плед

26 апреля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанка заплатит бывшему парню 106 тысяч рублей за пропавшие вещи

В Екатеринбурге влюбленные вместе снимали квартиру. Летом прошлого года они поссорились и решили расстаться. Девушка попросила парня забрать свои вещи за один день. Когда парень не уложился в срок, девушка оставила его вещи в подъезде.

За вещами мужчина приезжал несколько раз, часть из них исчезла. Среди пропавшего: верхняя одежда, плед, инструменты и перфоратор, ноутбук, наушники, фотоаппарат и другие вещи.

Девушка утверждала, что ничего из этого не брала, а просто оставила под дверью. Позже она предложила заплатить за них 100 тысяч рублей, сообщает Свердловский облсуд.

Однако юноша пошел в суд, где потребовал взыскать с девушки больше — 190 тысяч рублей. Однако суд пришел к выводу, что она должна заплатить 103 400 рублей ущерба и госпошлину 2 700 рублей.

Девушка подала жалобу на это решение. Однако Свердловский облсуд оставил решение в силе.

Напомним, что ранее у Свердловского детского лагеря отсудили порядка 800 тысяч руюлей за травмированного ребенка.

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