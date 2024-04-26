Свердловчанка заплатит бывшему парню 106 тысяч рублей за пропавшие ноутбук и плед

Свердловчанка заплатит бывшему парню 106 тысяч рублей за пропавшие вещи

В Екатеринбурге влюбленные вместе снимали квартиру. Летом прошлого года они поссорились и решили расстаться. Девушка попросила парня забрать свои вещи за один день. Когда парень не уложился в срок, девушка оставила его вещи в подъезде.