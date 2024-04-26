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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

В Екатеринбурге водитель автобуса на ходу смотрел видеоролики

В Екатеринбурге водитель автобуса на ходу смотрел видеоролики

26 апреля 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Жители Екатеринбурга пожаловались на водителя автобуса, который прямо во время вождения смотрит видеоролики. По словам очевидцев, мужчина все время смотрит в телефон, и практически не обращает внимания на дорогу.

Водителю делали замечания, но он никак не реагировал, пишет Е1. Одному из пассажиров он сказал, что у него нелегкая работа. Екатеринбуржец предположил, что водитель так отвлекается от тяжести его деятельности.

Известно, что водитель управлял автобусом №98. Обслуживанием этого маршрута занимается транспортная компания «Пегас». В ГИБДД сообщили, что смотрят видео с нарушителем, чтобы принять меры.

Ранее сообщалось, что жительнице Нижнего Тагила защемило руку дверью трамвая. При этом кондуктор стала язвительно высказываться в адрес пострадавшей.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Автобус#Водитель#18+#Екатеринбург#Видеоролики
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