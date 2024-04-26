В Екатеринбурге водитель автобуса на ходу смотрел видеоролики

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Водителю делали замечания, но он никак не реагировал, пишет Е1. Одному из пассажиров он сказал, что у него нелегкая работа. Екатеринбуржец предположил, что водитель так отвлекается от тяжести его деятельности.
Известно, что водитель управлял автобусом №98. Обслуживанием этого маршрута занимается транспортная компания «Пегас». В ГИБДД сообщили, что смотрят видео с нарушителем, чтобы принять меры.
Ранее сообщалось, что жительнице Нижнего Тагила защемило руку дверью трамвая. При этом кондуктор стала язвительно высказываться в адрес пострадавшей.