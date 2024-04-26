В Нижнем Тагиле почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии

Она была посвящена очередной годовщине Чернобыльской аварии, которая произошла 38 лет назад. Все желающие возложили цветы к знаку в сквере за ДК «Юбилейный», отметили в мэрии. Присутствовали школьники, семьи учеников, педагоги, представители власти, чернобыльцы и другие местные жители.