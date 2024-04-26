В Нижнем Тагиле почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Она была посвящена очередной годовщине Чернобыльской аварии, которая произошла 38 лет назад. Все желающие возложили цветы к знаку в сквере за ДК «Юбилейный», отметили в мэрии. Присутствовали школьники, семьи учеников, педагоги, представители власти, чернобыльцы и другие местные жители.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн тоже присутствовали на мероприятии.
Сегодня, в день памяти, скорби и мужества, мы вспоминаем тагильчан, кто бесстрашно встал на пути смертельной угрозы и предотвратил еще более ужасающие последствия катастрофы. Гордимся подвигом героев, ценой собственной жизни и здоровья выполнивших свой гражданский долг, — сообщил Владислав Пинаев.
Также глава города отметил, что в настоящий момент в том числе жители Нижнего Тагила, участвующие в СВО, оберегают людей, защищая Запорожскую АЭС.
А руководитель организации «Союз — Чернобыль России» Юрий Кокушкин рассказал, что в день аварии после погибло множество людей, а последствия этого крупного ЧП заметны и по сей день.
Россияне, как никто другой, помнят о жертвах, которые принесла катастрофа, и уроки Чернобыля не должны быть забыты ни в коем случае, — добавил Юрий Кокушкин.
Напомним, что 26 апреля кадеты тагильской школы №13 приняли присягу.