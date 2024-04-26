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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

В Нижнем Тагиле почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии

В Нижнем Тагиле почтили память ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии

26 апреля 2024, 12:21
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле почтили память погибших на Чернобыльской АЭС. Памятная акция состоялась 26 апреля.

Она была посвящена очередной годовщине Чернобыльской аварии, которая произошла 38 лет назад. Все желающие возложили цветы к знаку в сквере за ДК «Юбилейный», отметили в мэрии. Присутствовали школьники, семьи учеников, педагоги, представители власти, чернобыльцы и другие местные жители.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель Гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн тоже присутствовали на мероприятии.

Сегодня, в день памяти, скорби и мужества, мы вспоминаем тагильчан, кто бесстрашно встал на пути смертельной угрозы и предотвратил еще более ужасающие последствия катастрофы. Гордимся подвигом героев, ценой собственной жизни и здоровья выполнивших свой гражданский долг, — сообщил Владислав Пинаев.

Также глава города отметил, что в настоящий момент в том числе жители Нижнего Тагила, участвующие в СВО, оберегают людей, защищая Запорожскую АЭС.

А руководитель организации «Союз — Чернобыль России» Юрий Кокушкин рассказал, что в день аварии после погибло множество людей, а последствия этого крупного ЧП заметны и по сей день.

Россияне, как никто другой, помнят о жертвах, которые принесла катастрофа, и уроки Чернобыля не должны быть забыты ни в коем случае, — добавил Юрий Кокушкин.

Напомним, что 26 апреля кадеты тагильской школы №13 приняли присягу.

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