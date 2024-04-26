В ТПП РФ прошел XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

Один из таких споров произошел между американской компанией и предприятием из Санкт-Петербурга. Вадим Чубаров рассказал, что упаковка товаров обеих компаний была практически идентичной. Компания из Америки обратилась с судебным иском, после чего последовали длительные споры, которые потребовали солидных финансовых вливаний. После рекомендации Суда по интеллектуальным правам стороны обратились в Торгово-промышленную палату РФ. В результате между компаниями было заключено медиативное соглашение, и обе стороны до копейки выполнили его условия.