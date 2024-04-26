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В ТПП РФ прошел XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

В ТПП РФ прошел XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

26 апреля 2024, 09:47
Фото: Фрагмент видео
XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век» провела Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Участники форума обсуждали важные вопросы, связанные с охраной и защитой прав на товарные знаки, а также защитой интеллектуальной собственности в фармацевтическом секторе.

По сообщению издания gorod55.ru, Вадим Чубаров, вице-президент Торгово-промышленной палаты России, отметил, что коммерциализация интеллектуальной собственности сегодня остается важной проблемой. Он подчеркнул, что в современных условиях нематериальные активы в балансах предприятий не обладают своей ценностью. Поэтому требуется рыночная оценка таких активов. После ее появления необходимо понизить степень риска категории активов, к которым на данный момент Центробанк относит интеллектуальную собственность. Это необходимо, чтобы проценты под залог интеллектуальной собственности носили взвешенный характер.

Юрий Зубов, глава Роспатента, на форуме выразил мнение о необходимости защиты технологий, созданных российскими учеными и компаниями, для обеспечения технологического суверенитета. Он отметил, что относительно патентования наблюдаются существенные сдвиги по сравнению с предыдущими годами. Российские ученые, представители предпринимательства совместно обеспечили приток заявок в размере почти 10 процентов за год. По словам Зубова, в течение предыдущего и текущего годов количество зарубежных заявок снижалось, и именно ученые из России смогли сполна компенсировать это падение.

На форуме также обсуждались реальные кейсы, связанные с разрешением споров между компаниями-правообладателями.

Один из таких споров произошел между американской компанией и предприятием из Санкт-Петербурга. Вадим Чубаров рассказал, что упаковка товаров обеих компаний была практически идентичной. Компания из Америки обратилась с судебным иском, после чего последовали длительные споры, которые потребовали солидных финансовых вливаний. После рекомендации Суда по интеллектуальным правам стороны обратились в Торгово-промышленную палату РФ. В результате между компаниями было заключено медиативное соглашение, и обе стороны до копейки выполнили его условия.

Помимо ежегодного форума, Торгово-промышленная палата России ведет постоянную работу — функционирует совет по интеллектуальной собственности, в который входят представители бизнеса и власти, которые предлагают инициативы, в том числе и те, которые касаются изменений в законодательстве.

#Общество
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