В ТПП РФ прошел XVI Международный форум «Интеллектуальная собственность — XXI век»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По сообщению издания gorod55.ru, Вадим Чубаров, вице-президент Торгово-промышленной палаты России, отметил, что коммерциализация интеллектуальной собственности сегодня остается важной проблемой. Он подчеркнул, что в современных условиях нематериальные активы в балансах предприятий не обладают своей ценностью. Поэтому требуется рыночная оценка таких активов. После ее появления необходимо понизить степень риска категории активов, к которым на данный момент Центробанк относит интеллектуальную собственность. Это необходимо, чтобы проценты под залог интеллектуальной собственности носили взвешенный характер.
Юрий Зубов, глава Роспатента, на форуме выразил мнение о необходимости защиты технологий, созданных российскими учеными и компаниями, для обеспечения технологического суверенитета. Он отметил, что относительно патентования наблюдаются существенные сдвиги по сравнению с предыдущими годами. Российские ученые, представители предпринимательства совместно обеспечили приток заявок в размере почти 10 процентов за год. По словам Зубова, в течение предыдущего и текущего годов количество зарубежных заявок снижалось, и именно ученые из России смогли сполна компенсировать это падение.
На форуме также обсуждались реальные кейсы, связанные с разрешением споров между компаниями-правообладателями.
Один из таких споров произошел между американской компанией и предприятием из Санкт-Петербурга. Вадим Чубаров рассказал, что упаковка товаров обеих компаний была практически идентичной. Компания из Америки обратилась с судебным иском, после чего последовали длительные споры, которые потребовали солидных финансовых вливаний. После рекомендации Суда по интеллектуальным правам стороны обратились в Торгово-промышленную палату РФ. В результате между компаниями было заключено медиативное соглашение, и обе стороны до копейки выполнили его условия.
Помимо ежегодного форума, Торгово-промышленная палата России ведет постоянную работу — функционирует совет по интеллектуальной собственности, в который входят представители бизнеса и власти, которые предлагают инициативы, в том числе и те, которые касаются изменений в законодательстве.