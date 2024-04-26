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Published Сегодня, 07:41

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Вооруженные силовики съехались к бизнес-центру в Пионерском поселке в Екатеринбурге

Вооруженные силовики съехались к бизнес-центру в Пионерском поселке в Екатеринбурге

26 апреля 2024, 07:41
Фото: Изображение Midjourney
Вооруженные люди в касках нагрянули к бизнес-центру в Пионерском поселке в Екатеринбурге. Также около БЦ «Основа» горожане видели полицейских.

По словам очевидцев, туда приехали четыре машины, пишет Е1. В соседнем с БЦ здании расположен Уральский центр аттестации, директор которого пропала год назад. При этом от ее лица кто-то подписывает документацию на управление предприятием.

Замдиректора и внук Нины Ревиной Леонид рассказал, что произошла попытка рейдерского захвата. По его словам, те же лица приходили в начале недели с фейковой доверенностью. Они пытались попасть в здание.

По данным Леонида, внутрь здания удалось войти только полицейским. Стражи порядка сообщили, что они прибыли на место, чтобы не допустить нарушение порядка.

Жительницы Екатеринбурга рассказали о нападении толпы вооруженных посреди дороги. Выяснилось, что таким образом парень сделал девушке сюрприз, а заодно и предложение.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Очевидцы#Силовики#18+#Екатеринбург#Бизнес-центр
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