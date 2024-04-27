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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Годовалая девочка выпала из окна в Полевском

Мама мыла пол: годовалая девочка выпала из окна в Полевском

27 апреля 2024, 12:38
Фото: 1MI

Годовалая девочка выпала из окна в Полевском

В Полевском годовалая девочка вывалилась с третьего этажа. Ее мама мыла пол и не заметила, как все произошло.

Мать и ребенок живут в коммунальной квартире. Кроме них, там есть и другие хозяева. Пока мать мыла пол, девочка зашла в комнату соседки, там было открыто окно, сообщает Ура.ру.

Малышка взобралась на подоконник и выпала. Ребенок выжил. Известно, что все это случилось несколько дней назад. Госпитализировали малышку в Полевскую ЦГБ. На учете в ПДН мать пострадавшей не состоит.

Ранее сообщалось, что тагильский 6-летний малыш выпал из окна. Упавшего заметила сотрудница супермаркета. Ребебнок выжил, но попал в медучреждение.

Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Березовском
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