Мама мыла пол: годовалая девочка выпала из окна в Полевском

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Мать и ребенок живут в коммунальной квартире. Кроме них, там есть и другие хозяева. Пока мать мыла пол, девочка зашла в комнату соседки, там было открыто окно, сообщает Ура.ру.
Малышка взобралась на подоконник и выпала. Ребенок выжил. Известно, что все это случилось несколько дней назад. Госпитализировали малышку в Полевскую ЦГБ. На учете в ПДН мать пострадавшей не состоит.
Ранее сообщалось, что тагильский 6-летний малыш выпал из окна. Упавшего заметила сотрудница супермаркета. Ребебнок выжил, но попал в медучреждение.