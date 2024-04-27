Синоптики дали садоводам Кузбасса полезные советы для сохранения урожая

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Прогноз на последний месяц весны достаточно благоприятный: ожидается увеличение температуры на 2-3 градуса выше средних значений. Количество осадков будет нормальным, но на севере области их будет меньше, чем обычно, пишет sibdepo.ru.
Тем не менее, специалисты Кемеровского Гидрометцентра предупреждают садоводов, что земля пока еще слишком холодная для посадки. Для морозоустойчивых культур желательна температура почвы +5 ºС, а для теплолюбивых растений — +9 ºС. Сейчас на глубине 15 см температура составляет всего лишь +1, +2 ºС. Пока лучше заниматься уборкой на участках и готовиться к посевам после оттаивания пахотного слоя.
Метеорологи отмечают, что в мае происходит переход к летнему режиму атмосферных процессов. В этом месяце возможны холодные периоды со снижением температуры до заморозков и даже выпадения снега. Похолодания чаще всего приходятся на период цветения черемухи, в основном в середине и конце месяца. Обычно почки черемухи распускаются 12 мая. Как ранее сообщалось, на первомайские праздники в Кузбассе ожидается нестабильная погода с ветром и грозами.