Синоптики дали садоводам Кузбасса полезные советы для сохранения урожая

Тем не менее, специалисты Кемеровского Гидрометцентра предупреждают садоводов, что земля пока еще слишком холодная для посадки. Для морозоустойчивых культур желательна температура почвы +5 ºС, а для теплолюбивых растений — +9 ºС. Сейчас на глубине 15 см температура составляет всего лишь +1, +2 ºС. Пока лучше заниматься уборкой на участках и готовиться к посевам после оттаивания пахотного слоя.