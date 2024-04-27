Свинину назвали самым популярным мясом для шашлыка в майские праздники

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
При этом 47% опрошенных не планируют заниматься шашлыками в майские выходные. 14% еще не определились со своими планами, пишет RT.
Самым популярным видом мяса для шашлыков оказалась свинина — ее выбрали 44% респондентов. Четверть опрошенных предпочитают ассорти из разных видов мяса. Курицу планируют использовать 9% россиян.
По 5% респондентов остановились на баранине и говядине, 4% — на индейке. Согласно прогнозам аналитиков, средний чек на товары для барбекю в 2024 году может достичь 4228 рублей.