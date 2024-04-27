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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Свинину назвали самым популярным мясом для шашлыка в майские праздники

27 апреля 2024, 09:51
Согласно данным опроса, более трети россиян (30%) планируют самостоятельно жарить шашлыки на майские праздники. Еще 3% приглашены на шашлыки к друзьям и родственникам, а 7% успеют побывать на нескольких застольях.

При этом 47% опрошенных не планируют заниматься шашлыками в майские выходные. 14% еще не определились со своими планами, пишет RT.

Самым популярным видом мяса для шашлыков оказалась свинина — ее выбрали 44% респондентов. Четверть опрошенных предпочитают ассорти из разных видов мяса. Курицу планируют использовать 9% россиян.

По 5% респондентов остановились на баранине и говядине, 4% — на индейке. Согласно прогнозам аналитиков, средний чек на товары для барбекю в 2024 году может достичь 4228 рублей.

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