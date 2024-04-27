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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В России выросла потребность в препаратах ботулотоксина

27 апреля 2024, 18:46
В России увеличилась потребность в препаратах, содержащих ботулотоксин. Эксперты отмечают, что продажи таких препаратов в российских аптеках значительно выросли в этом году.

По данным «Московской газеты», спрос на эти препараты увеличился на 123%. Ранее ботулотоксин использовался главным образом в косметологии, однако сейчас его все чаще назначают по медицинским показаниям, пишет sibdepo.ru.

Примерно 80-85% препаратов с ботулотоксином используются в косметических целях, а 15-20% — для лечения. Такие препараты назначают людям, страдающим различными заболеваниями нервной системы, такими как спазмы, последствия инсульта, рассеянный склероз и другие. Необходимо отметить, что ботулотоксин не является лекарством от самих заболеваний, но он помогает снять длительное или тяжелое спастическое состояние, облегчая боль.

Специалисты отмечают, что ботулотоксин также применяется при инсультах в хронической фазе, рассеянном склерозе, оптиконевромиелите и спинальных заболеваниях. Отмечается, что повышенный спрос на этот препарат связан с его эффективностью в облегчении боли у пациентов.

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