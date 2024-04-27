В России выросла потребность в препаратах ботулотоксина

Примерно 80-85% препаратов с ботулотоксином используются в косметических целях, а 15-20% — для лечения. Такие препараты назначают людям, страдающим различными заболеваниями нервной системы, такими как спазмы, последствия инсульта, рассеянный склероз и другие. Необходимо отметить, что ботулотоксин не является лекарством от самих заболеваний, но он помогает снять длительное или тяжелое спастическое состояние, облегчая боль.