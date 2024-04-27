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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Детей из семьи ребенка со съеденными сигаретами из Екатеринбурга запирали

Запирали на балконе: что известно о семье из Екатеринбурга, где сын съел сигареты

27 апреля 2024, 14:06
Фото: 1MI

Детей из семьи ребенка со съеденными сигаретами из Екатеринбурга запирали

Стали известны подробности жизнь семьи из Екатеринбурга, в которой отчим заставил 11-летнего пасынка съесть восемь сигарет.

Теперь семейной паре, Наталье и Юрию, грозит до трех лет тюрьмы. Это случилось 24 апреля, когда супруги выпивали.

Следователи полагают, что глава семейства переборщил с алкоголем и решил заняться воспитанием пасынка. После съеденных сигарет школьнику стало плохо, он убежал к тете и попросил о помощи. Она вызвала врачей.

После происшествия из семьи забрали всех детей, им 2 месяца, три года и 13 лет, пишет «КП-Екатеринбург». Все они размещены в соццентре. В будущем им выберут опекуна и им станет тетя. Однако ей всего 21 год.

В их семье за непослушание запирают на балконе, — рассказала тетя детей Светлана.

Кроме того, по ее словам, мальчика заставили есть сигареты либо за то, что застукали за курением, либо за то, что он получил плохую оценку в школе.

В отношении родителей составили протокол по ст. 5.35 КоАП, следователи решают, возбуждать ли уголовное дело.

Полиция проверяет семью из Екатеринбурга, где отчим накормил пасынка сигаретами
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