Запирали на балконе: что известно о семье из Екатеринбурга, где сын съел сигареты

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Теперь семейной паре, Наталье и Юрию, грозит до трех лет тюрьмы. Это случилось 24 апреля, когда супруги выпивали.
Следователи полагают, что глава семейства переборщил с алкоголем и решил заняться воспитанием пасынка. После съеденных сигарет школьнику стало плохо, он убежал к тете и попросил о помощи. Она вызвала врачей.
После происшествия из семьи забрали всех детей, им 2 месяца, три года и 13 лет, пишет «КП-Екатеринбург». Все они размещены в соццентре. В будущем им выберут опекуна и им станет тетя. Однако ей всего 21 год.
В их семье за непослушание запирают на балконе, — рассказала тетя детей Светлана.
Кроме того, по ее словам, мальчика заставили есть сигареты либо за то, что застукали за курением, либо за то, что он получил плохую оценку в школе.
В отношении родителей составили протокол по ст. 5.35 КоАП, следователи решают, возбуждать ли уголовное дело.