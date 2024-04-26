Полиция проверяет семью из Екатеринбурга, где отчим накормил пасынка сигаретами

В полиции сообщили, что проверяют условия проживания мальчика. Маме и отчиму пострадавшего грозит протокол за неисполнение родительских обязанностей, а также дело по статье за «жестокое обращение с ребенком». Все данные о ЧП отправят в управление соцполитики и комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на учет.