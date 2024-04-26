Полиция проверяет семью из Екатеринбурга, где отчим накормил пасынка сигаретами

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Пострадавшему 11 лет, родители застукали его за курением. В один из дней отчим и мама ребенка выпивали, и тогда мужчина решил взяться за «воспитание», заставив мальчика проглотить восемь сигарет, сообщает «Урал Мэш».
Мальчик почувствовал недомогание и убежал к тете, где попросил о помощи. Женщина вызвала скорую и обратилась к стражам порядка.
В семье, где ребенок пострадал, воспитывается еще трое детей. Старшей дочке 14 лет, она живет в центре социальной помощи. Также в семье есть трехлетний ребенок и младенец.
В полиции сообщили, что проверяют условия проживания мальчика. Маме и отчиму пострадавшего грозит протокол за неисполнение родительских обязанностей, а также дело по статье за «жестокое обращение с ребенком». Все данные о ЧП отправят в управление соцполитики и комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на учет.
Напомним, что недавно житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом мигранта в качестве мести за дочь.