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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Екатеринбурге полиция проверяет семью после ЧП со съеденными сигаретами

Полиция проверяет семью из Екатеринбурга, где отчим накормил пасынка сигаретами

26 апреля 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге полиция проверяет семью после ЧП со съеденными сигаретами

В Екатеринбурге мужчина решил наказать своего пасынка за курение. Для этого он накормил его сигаретами. Ребенок госпитализирован.

Пострадавшему 11 лет, родители застукали его за курением. В один из дней отчим и мама ребенка выпивали, и тогда мужчина решил взяться за «воспитание», заставив мальчика проглотить восемь сигарет, сообщает «Урал Мэш».

Мальчик почувствовал недомогание и убежал к тете, где попросил о помощи. Женщина вызвала скорую и обратилась к стражам порядка.

В семье, где ребенок пострадал, воспитывается еще трое детей. Старшей дочке 14 лет, она живет в центре социальной помощи. Также в семье есть трехлетний ребенок и младенец.

В полиции сообщили, что проверяют условия проживания мальчика. Маме и отчиму пострадавшего грозит протокол за неисполнение родительских обязанностей, а также дело по статье за «жестокое обращение с ребенком». Все данные о ЧП отправят в управление соцполитики и комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на учет.

Напомним, что недавно житель Екатеринбурга 37 раз ударил ножом мигранта в качестве мести за дочь.

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