17-летняя девушка в Екатеринбурге выпала из окна элитного ЖК

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Известно, что один из жильцов многоэтажки позвал в гости своего приятеля и знакомую, которая привела с собой погибшую. Между девушками в какой-то момент началась ссора, пишет Ура.ру.
Екатеринбурженку увели спать в другую комнату. Когда друзья через некоторое время к ней заглянули, они увидели, что окно раскрыто. Тело погибшей лежало на крыше банковского отделения.
По словам очевидца, девушка состояла на учете у психиатра. Также осенью 2023 года ее отчислили из учебного учреждения в Березовском.
Напомним, в Полевском из окна выпала годовалая девочка. Ее увезли в больницу.