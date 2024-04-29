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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 14:51

17-летняя девушка в Екатеринбурге выпала из окна элитного ЖК

17-летняя девушка в Екатеринбурге выпала из окна элитного ЖК

29 апреля 2024, 14:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 17-летняя девушка умерла после падения из окна. Происшествие случилось ночью 28 апреля 2024 года.

Известно, что один из жильцов многоэтажки позвал в гости своего приятеля и знакомую, которая привела с собой погибшую. Между девушками в какой-то момент началась ссора, пишет Ура.ру.

Екатеринбурженку увели спать в другую комнату. Когда друзья через некоторое время к ней заглянули, они увидели, что окно раскрыто. Тело погибшей лежало на крыше банковского отделения.

По словам очевидца, девушка состояла на учете у психиатра. Также осенью 2023 года ее отчислили из учебного учреждения в Березовском.

Напомним, в Полевском из окна выпала годовалая девочка. Ее увезли в больницу.

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