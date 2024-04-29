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Электропровод оборвало около Усть-Утки под Нижним Тагилом

Электропровод оборвало около Усть-Утки под Нижним Тагилом

29 апреля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Около деревни Усть-Утка под Нижним Тагилом произошел обрыв электропровода с возгоранием в поле. ЧП случилось 29 апреля 2024 года.

Обрыв произошел за три-четыре километра до деревни Усть-Утка. Возгорание в поле идет в лес, рассказали волонтеры.

По словам диспетчера экстренной службы, к месту ЧП выехала пожарная автоцистерна.

Напомним, 28 апреля 2024 года в нескольких районах Свердловской области из-за шторма были оборваны провода ЛЭП, из-за чего местные жители остались без электроснабжения.

Более сотни специалистов выехали устранять аварию. Кроме коммунальной аварии на ЕКАДе произошло массовое ДТП, а в Екатеринбурге падали светофоры, остановочные комплексы и уличные туалетные кабинки.

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