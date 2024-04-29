Электропровод оборвало около Усть-Утки под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Обрыв произошел за три-четыре километра до деревни Усть-Утка. Возгорание в поле идет в лес, рассказали волонтеры.
По словам диспетчера экстренной службы, к месту ЧП выехала пожарная автоцистерна.
Напомним, 28 апреля 2024 года в нескольких районах Свердловской области из-за шторма были оборваны провода ЛЭП, из-за чего местные жители остались без электроснабжения.
Более сотни специалистов выехали устранять аварию. Кроме коммунальной аварии на ЕКАДе произошло массовое ДТП, а в Екатеринбурге падали светофоры, остановочные комплексы и уличные туалетные кабинки.