Мужчину в Екатеринбурге обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Вскоре после этого девочка написала ему, что мама увидела их переписку. Через несколько дней к екатеринбуржцу домой пришли полицейские. Оказалось, что на него было написано заявление. В отношении него возбудили уголовное дело за секс с лицом, не достигшим 14 лет, а суд заключил мужчину под домашний арест.