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Мужчину в Екатеринбурге обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Мужчину в Екатеринбурге обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

29 апреля 2024, 13:40
Фото: 1MI
29-летний житель Екатеринбурга обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки. При этом мужчина утверждает, что он якобы не знал о возрасте школьницы.

Мужчина познакомился с девочкой в интернете в ноябре 2023 года. По его словам, девушка писала, что ей 16 лет. Спустя две недели они встретились и стали гулять, а через три месяца у них произошел половой акт, пишет «КП-Екатеринбург».

Вскоре после этого девочка написала ему, что мама увидела их переписку. Через несколько дней к екатеринбуржцу домой пришли полицейские. Оказалось, что на него было написано заявление. В отношении него возбудили уголовное дело за секс с лицом, не достигшим 14 лет, а суд заключил мужчину под домашний арест.

В январе 2024 года уголовное дело переквалифицировали по статье за изнасилование. Причиной для этого стали результаты экспертизы, согласно которым у девочки выявлены изменения в психике из-за произошедшего.

В марте 2024 года суд начал рассмотрение дела. Свою вину обвиняемый отрицает.

Напомним, 23 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле неизвестные затащили девушку в машину и изнасиловали.

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