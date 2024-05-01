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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

Кикшеринговый самокат выловлен из реки в Екатеринбурге

Кикшеринговый самокат выловлен из реки в Екатеринбурге

1 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI
Утопленный кикшеринговый самокат выловлен из реки в Екатеринбурге. Наткнулись на него местные жители, которые гуляли с собаками.

В результате молодые люди зашли в ледяную воду и вытащили транспортное средство, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

Гуляем с собаками на Шарташе, утро, все хорошо. И тут — самокат в воде! И тут Леха хочет совершить поступок. Как ваш настрой, Алексей Сергеевич? — сказал один из екатеринбуржцев на видео.

После этого второй мужчина заходит в ледяную воду со словами «Прощай, мое здоровье!». Отмечается, что самокат включается, то есть он не вышел из строя.

Ранее сообщалось, что девочка на самокате в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Река#Героизм#Екатеринбург#Самокат#Электросамокат
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