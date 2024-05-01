Кикшеринговый самокат выловлен из реки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В результате молодые люди зашли в ледяную воду и вытащили транспортное средство, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
Гуляем с собаками на Шарташе, утро, все хорошо. И тут — самокат в воде! И тут Леха хочет совершить поступок. Как ваш настрой, Алексей Сергеевич? — сказал один из екатеринбуржцев на видео.
После этого второй мужчина заходит в ледяную воду со словами «Прощай, мое здоровье!». Отмечается, что самокат включается, то есть он не вышел из строя.
Ранее сообщалось, что девочка на самокате в Екатеринбурге врезалась в прохожего и сломала нос.