Эксперты предсказывают ослабление курса рубля

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ отмечают, что стабилизации курса способствует требование о продаже валютной выручки. Это может стать психологическим фактором поддержки рубля при будущем снижении ключевой ставки. Однако есть мнения, что российская валюта не имеет оснований для снижения из-за надежного потока доходов госбюджета, высокой цены на нефть и умеренной инфляции, пишет ИА «УралПолит.ru».
По прогнозам экспертов, в мае ожидается колебание курса доллара в пределах 90-95 рублей, а евро — в диапазоне 97,5-102 рублей.