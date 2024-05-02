Эксперты предсказывают ослабление курса рубля

По мнению экспертов в финансовой сфере, в мае ожидается укрепление доллара по отношению к рублю. За прошлую неделю рубль немного подорожал, однако за весь апрель он все же ослабел по отношению к американской валюте. С начала года рубль обесценился на 1,4% относительно доллара.