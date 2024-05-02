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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Эксперты предсказывают ослабление курса рубля

2 мая 2024, 13:00
По мнению экспертов в финансовой сфере, в мае ожидается укрепление доллара по отношению к рублю. За прошлую неделю рубль немного подорожал, однако за весь апрель он все же ослабел по отношению к американской валюте. С начала года рубль обесценился на 1,4% относительно доллара.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ отмечают, что стабилизации курса способствует требование о продаже валютной выручки. Это может стать психологическим фактором поддержки рубля при будущем снижении ключевой ставки. Однако есть мнения, что российская валюта не имеет оснований для снижения из-за надежного потока доходов госбюджета, высокой цены на нефть и умеренной инфляции, пишет ИА «УралПолит.ru».

По прогнозам экспертов, в мае ожидается колебание курса доллара в пределах 90-95 рублей, а евро — в диапазоне 97,5-102 рублей.

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