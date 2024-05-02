В США все больше людей называют Китай главным врагом страны

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Результаты опроса были опубликованы в период обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира и в преддверии президентских выборов в США. Об этом пишет «Ридус».
И действующий президент-демократ Джо Байден, и его соперник-республиканец Дональд Трамп заявили о жесткой позиции в отношении Китая. Это происходит на фоне усиления торговых ограничений, санкций и предлагаемых запретов в отношении китайских компаний, таких как ByteDance — TikTok.
Это соответствует общественным настроениям, предполагает CNBC. Примерно половина респондентов Pew Research считают, что сдерживание мощи и влияния Китая должно быть главным приоритетом внешней политики США.
Опрос показал: те, кто считает текущую экономическую ситуацию в США плохой, с большей вероятностью обвиняют Китай и имеют негативное мнение о нем.
Большинство (71%) участников опроса отметили, что в последние годы Китай стал более влиятельным в мире, и 61% американцев обеспокоены региональными спорами страны со своими соседями.
Мнения о Китае различаются в зависимости от возраста и политической принадлежности. Республиканцы и независимые избиратели, склонные к республиканским взглядам, в два раза чаще, чем приверженцы демократических взглядов, считают Китай врагом и относятся к нему крайне неблагоприятно.
Пожилые американцы относятся к Китаю более враждебно. В то же время, 28% американцев в возрасте от 18 до 29 лет сообщили о благоприятном отношении к стране, что превышает показатели других возрастных групп.