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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В США все больше людей называют Китай главным врагом страны

2 мая 2024, 15:13
Все больше американцев считают Китай врагом Соединенных Штатов. По данным опроса от Pew Research Center, два года назад таких было около четверти, а сейчас — примерно 42%. Половина респондентов назвали Китай конкурентом, и только 6% — партнером.

Результаты опроса были опубликованы в период обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира и в преддверии президентских выборов в США. Об этом пишет «Ридус».

И действующий президент-демократ Джо Байден, и его соперник-республиканец Дональд Трамп заявили о жесткой позиции в отношении Китая. Это происходит на фоне усиления торговых ограничений, санкций и предлагаемых запретов в отношении китайских компаний, таких как ByteDance — TikTok.

Это соответствует общественным настроениям, предполагает CNBC. Примерно половина респондентов Pew Research считают, что сдерживание мощи и влияния Китая должно быть главным приоритетом внешней политики США.

Опрос показал: те, кто считает текущую экономическую ситуацию в США плохой, с большей вероятностью обвиняют Китай и имеют негативное мнение о нем.

Большинство (71%) участников опроса отметили, что в последние годы Китай стал более влиятельным в мире, и 61% американцев обеспокоены региональными спорами страны со своими соседями.

Мнения о Китае различаются в зависимости от возраста и политической принадлежности. Республиканцы и независимые избиратели, склонные к республиканским взглядам, в два раза чаще, чем приверженцы демократических взглядов, считают Китай врагом и относятся к нему крайне неблагоприятно.

Пожилые американцы относятся к Китаю более враждебно. В то же время, 28% американцев в возрасте от 18 до 29 лет сообщили о благоприятном отношении к стране, что превышает показатели других возрастных групп.

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