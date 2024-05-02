В США все больше людей называют Китай главным врагом страны

Все больше американцев считают Китай врагом Соединенных Штатов. По данным опроса от Pew Research Center, два года назад таких было около четверти, а сейчас — примерно 42%. Половина респондентов назвали Китай конкурентом, и только 6% — партнером.