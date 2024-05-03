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Беременную женщину в Свердловской области нашли мертвой спустя несколько месяцев

Беременную женщину в Свердловской области нашли мертвой спустя несколько месяцев

3 мая 2024, 04:39
Фото: 1MI
В Свердловской области найдена мертвой 33-летняя беременная женщина из поселка Верх-Нейвинский. Она пропала 26 октября 2023 года.

Тело обнаружили в Верх-Нейвинском водохранилище сотрудники правоохранительных органов. После того, как свердловчанка пропала, полицейские опрашивали ее родственников и соседей, пишет Е1.

По словам одной из соседок, женщина пропала, когда находилась на восьмом месяце беременности. Известно, что погибшая жаловалась на то, что муж плохо к ней относится.

Несмотря на уверения супруга, что у жены, вероятно, было психическое заболевание, соседка сообщила, что свердловчанка была адекватной. Муж проходил полиграф, после чего его отпустили.

Напомним, в Омске нашли мертвым жителя Заречного. Мужчина отправился в командировку и пропал.

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