Беременную женщину в Свердловской области нашли мертвой спустя несколько месяцев

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Тело обнаружили в Верх-Нейвинском водохранилище сотрудники правоохранительных органов. После того, как свердловчанка пропала, полицейские опрашивали ее родственников и соседей, пишет Е1.
По словам одной из соседок, женщина пропала, когда находилась на восьмом месяце беременности. Известно, что погибшая жаловалась на то, что муж плохо к ней относится.
Несмотря на уверения супруга, что у жены, вероятно, было психическое заболевание, соседка сообщила, что свердловчанка была адекватной. Муж проходил полиграф, после чего его отпустили.
Напомним, в Омске нашли мертвым жителя Заречного. Мужчина отправился в командировку и пропал.