Маршрут для любознательных: вся история Невьянска за 9 минут

Posted 3 мая, 12:28
Published 3 мая, 12:28
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Точка «А» — Спасо-Преображенский собор. Здание историческое. Храм был построен в 1702 году, по распоряжению самого Петра Первого на территории чугуноплавильного и железоплавильного заводов. Заводам своим существованием город и обязан. Принято так на Урале: построили завод — заложили город — возвели храм божий. А кто возвел? Сейчас все увидим — нам как раз туда, к памятнику отцам-основателям Петру Первому и Никите Демидову.
Царь в кафтане, треуголке и сапогах смотрит вдаль. В руках — карта Урала. Одну ногу Петр поставил на сложенные пушечные стволы. Рядом — Никита Демидов, первый заводчик местного чугуноплавильного производства. В простой рубахе и фартуке смотрит на государя. Кто главный, не перепутаешь, хотя, говорят, Петр Демидовых любил — благодаря заводам царь смог вооружить свою армию качественными орудиями в короткие сроки. Важное дело — не поспоришь.
Но пора бежать дальше, к набережной Невьянского пруда. Одно из двух старейших водохранилищ области. Красивый вид на воду и берег — тишь да гладь. А нам — прямо до конца дороги и направо к смотровой площадке. Тут тебе и русское поле, и весь городок как на ладони. А это, кстати, и есть наша точка «Б». Молодцы! Справились! Идеальное время для такого мини-маршрута с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.