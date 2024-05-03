Маршрут для любознательных: вся история Невьянска за 9 минут

Но пора бежать дальше, к набережной Невьянского пруда. Одно из двух старейших водохранилищ области. Красивый вид на воду и берег — тишь да гладь. А нам — прямо до конца дороги и направо к смотровой площадке. Тут тебе и русское поле, и весь городок как на ладони. А это, кстати, и есть наша точка «Б». Молодцы! Справились! Идеальное время для такого мини-маршрута с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.