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Posted 3 мая, 12:28

Published 3 мая, 12:28

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Маршрут для любознательных: вся история Невьянска за 9 минут

Маршрут для любознательных: вся история Невьянска за 9 минут

3 мая 2024, 12:28
Фото: 1MI
Маршрут для любознательных: вся история Невьянска за 9 минут
Весь исторический центр Невьянска за 9 минут. Маршрут для тех… да что уж — этот маршрут для всех! С ним справится и ваша бабушка, и пятилетний малыш. Всего-то 800 метров.

Точка «А» — Спасо-Преображенский собор. Здание историческое. Храм был построен в 1702 году, по распоряжению самого Петра Первого на территории чугуноплавильного и железоплавильного заводов. Заводам своим существованием город и обязан. Принято так на Урале: построили завод — заложили город — возвели храм божий. А кто возвел? Сейчас все увидим — нам как раз туда, к памятнику отцам-основателям Петру Первому и Никите Демидову.

Спасо-Преображенский соборСпасо-Преображенский собор
Спасо-Преображенский соборСпасо-Преображенский собор
Спасо-Преображенский соборСпасо-Преображенский собор
Спасо-Преображенский собор
Фото: 1MI

Царь в кафтане, треуголке и сапогах смотрит вдаль. В руках — карта Урала. Одну ногу Петр поставил на сложенные пушечные стволы. Рядом — Никита Демидов, первый заводчик местного чугуноплавильного производства. В простой рубахе и фартуке смотрит на государя. Кто главный, не перепутаешь, хотя, говорят, Петр Демидовых любил — благодаря заводам царь смог вооружить свою армию качественными орудиями в короткие сроки. Важное дело — не поспоришь.

Памятник Петру Первому и Никите Демидову.Памятник Петру Первому и Никите Демидову.
Памятник Петру Первому и Никите Демидову.
Фото: 1MI

Но пора бежать дальше, к набережной Невьянского пруда. Одно из двух старейших водохранилищ области. Красивый вид на воду и берег — тишь да гладь. А нам — прямо до конца дороги и направо к смотровой площадке. Тут тебе и русское поле, и весь городок как на ладони. А это, кстати, и есть наша точка «Б». Молодцы! Справились! Идеальное время для такого мини-маршрута с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.

Набережная Невьянского прудаНабережная Невьянского пруда
Набережная Невьянского пруда
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 800 м
  • Время: 9 минут в среднем темпе
  • Сложность: устать не успеете
#Эмилия Шпилева#Туризм#Храм#Памятник#Парк#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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