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У умершей родственницы актрисы Пожарской в Первоуральске остались трое детей

У умершей родственницы актрисы Пожарской в Первоуральске остались трое детей

5 мая 2024, 06:20
Фото: 1MI
У умершей 45-летней родственницы актрисы Дианы Пожарской из Первоуральска остались сын и двое дочерей.

Женщина работала в отделе кадров на местном новотрубном предприятии. По словам одной из ее родственниц, сыну свердловчанки 16 лет, старшей дочери 14 лет, а младшей — пять лет, пишет Ура.ру.

У погибшей было неврологическое заболевание, в связи с чем у нее временно могла пропадать способность двигаться. Из-за этого она, находясь в Кронштадте, упала и сломала ребра. Травму выявили врачи в Санкт-Петербурге.

Напомним, по словам Пожарской, после того, как женщина вернулась в Первоуральск, она столкнулась с бездействием местных врачей. Актриса просила людей откликнуться и помочь найти место для родственницы в больнице Екатеринбурга.

Вскоре женщину госпитализировали в екатеринбургскую больницу №41. Через некоторое время свердловчанка скончалась.

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