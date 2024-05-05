У умершей родственницы актрисы Пожарской в Первоуральске остались трое детей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Женщина работала в отделе кадров на местном новотрубном предприятии. По словам одной из ее родственниц, сыну свердловчанки 16 лет, старшей дочери 14 лет, а младшей — пять лет, пишет Ура.ру.
У погибшей было неврологическое заболевание, в связи с чем у нее временно могла пропадать способность двигаться. Из-за этого она, находясь в Кронштадте, упала и сломала ребра. Травму выявили врачи в Санкт-Петербурге.
Напомним, по словам Пожарской, после того, как женщина вернулась в Первоуральск, она столкнулась с бездействием местных врачей. Актриса просила людей откликнуться и помочь найти место для родственницы в больнице Екатеринбурга.
Вскоре женщину госпитализировали в екатеринбургскую больницу №41. Через некоторое время свердловчанка скончалась.