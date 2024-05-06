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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Жители Екатеринбурга пожаловались на антисоциальную семью

«Дети ходят голые по подъезду»: жители Екатеринбурга пожаловались на соседей

6 мая 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на антисоциальную семью

Жители дома №9 по улице Летчиков в Екатеринбурге пожаловались на семью, которая ведет антисоциальный образ жизни. По словам соседей, семья неблагополучная, и ее члены терроризируют весь дом.

По словам екатеринбуржцев, сперва мать рожала детей, теперь родителями становятся и ее дети, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».

Органы опеки ходят и только размахивают руками, говоря, да кому нужны их дети, странно не правда ли, что значит кому? Что получается у социализированной семьи забрать можно, а у этой семейки дети никому не нужны, — написала соседка семьи Айгуль.
Фото: «Злой Екатеринбург»

По еe словам, дети «сами себе хозяева», иногда они ходят голыми по подъезду, причем даже при холодной погоде. Детям от 3 месяцев до 6 лет. Время от времени они «на уши ставят» весь дом.

Взрослые наркотой торгуют, уже не стесняются соседей. Сегодня вообще чуть дом не подожгли. Почему должны страдать соседи, — негодует женщина.

В результате соседи написали жалобу в полицию и в органы опеки.

Ранее сообщалось, что любитель тараканов закошмарил жителей многоэтажки в поселке под Нижним Тагилом.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#Свердловская область#Мать#Семья#Наркотики#Подъезд#Родители#Органы опеки#Жалобы#18+#Екатеринбург
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