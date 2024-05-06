«Дети ходят голые по подъезду»: жители Екатеринбурга пожаловались на соседей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам екатеринбуржцев, сперва мать рожала детей, теперь родителями становятся и ее дети, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».
Органы опеки ходят и только размахивают руками, говоря, да кому нужны их дети, странно не правда ли, что значит кому? Что получается у социализированной семьи забрать можно, а у этой семейки дети никому не нужны, — написала соседка семьи Айгуль.
По еe словам, дети «сами себе хозяева», иногда они ходят голыми по подъезду, причем даже при холодной погоде. Детям от 3 месяцев до 6 лет. Время от времени они «на уши ставят» весь дом.
Взрослые наркотой торгуют, уже не стесняются соседей. Сегодня вообще чуть дом не подожгли. Почему должны страдать соседи, — негодует женщина.
В результате соседи написали жалобу в полицию и в органы опеки.
Ранее сообщалось, что любитель тараканов закошмарил жителей многоэтажки в поселке под Нижним Тагилом.