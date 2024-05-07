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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Госдолг Свердловской области сократился на 3,2 млрд рублей

7 мая 2024, 12:03
Министр финансов Свердловской области Александр Старков сообщил, что к первому мая текущего года госдолг региона сократился на 3,2 млрд рублей и теперь составляет 104,9 млрд рублей.

По его словам, более чем 27% бюджетных кредитов были использованы для важных инфраструктурных проектов и обновления общественного транспорта в соответствии с президентскими решениями. В настоящее время структура долга является оптимальной и состоит из обязательств с низкой стоимостью обслуживания, пишет ИА «УралПолит.ru».

К началу 2024 года госдолг региона снизился до 108 млрд 104 млн рублей. В декабре 2023 года этот показатель составлял 113,2 млрд рублей.

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