Госдолг Свердловской области сократился на 3,2 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По его словам, более чем 27% бюджетных кредитов были использованы для важных инфраструктурных проектов и обновления общественного транспорта в соответствии с президентскими решениями. В настоящее время структура долга является оптимальной и состоит из обязательств с низкой стоимостью обслуживания, пишет ИА «УралПолит.ru».
К началу 2024 года госдолг региона снизился до 108 млрд 104 млн рублей. В декабре 2023 года этот показатель составлял 113,2 млрд рублей.