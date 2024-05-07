Госдолг Свердловской области сократился на 3,2 млрд рублей

По его словам, более чем 27% бюджетных кредитов были использованы для важных инфраструктурных проектов и обновления общественного транспорта в соответствии с президентскими решениями. В настоящее время структура долга является оптимальной и состоит из обязательств с низкой стоимостью обслуживания, пишет ИА «УралПолит.ru».