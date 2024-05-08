Экс-глава водоканала в Первоуральска оставлен в СИЗО

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
В СИЗО изначально он должен был пробыть как минимум до 3 июня, сообщает ЕАН. Постановление он обжаловал, но выйти на свободу Гузаиров не смог.
Известно, что суд избрал Гузаирову новую меру, поэтому в СИЗО он просидит на день меньше, до 2 июня.
Ранее сообщалось, что в утреннее время 25 апреля на парковке около собственного дома был задержан бывший начальник «Водоканала».
Ранее нынешний директор первоуральского «Водоканала» назвал местного жителя плаксой на своей странице в соцсетях. Так он отреагировал на слова мужчины о грязной воде из-под крана. Руководитель написал в соцсетях, что его личная страница не является местом для приема жалоб, для этого есть ЕДДС.