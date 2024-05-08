Экс-глава водоканала в Первоуральска оставлен в СИЗО

Ранее нынешний директор первоуральского «Водоканала» назвал местного жителя плаксой на своей странице в соцсетях. Так он отреагировал на слова мужчины о грязной воде из-под крана. Руководитель написал в соцсетях, что его личная страница не является местом для приема жалоб, для этого есть ЕДДС.