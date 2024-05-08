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Экс-глава водоканала в Первоуральска оставлен в СИЗО

Экс-глава водоканала в Первоуральска оставлен в СИЗО

8 мая 2024, 09:39
Фото: 1MI
В Первоуральске в СИЗО оставлен бывший начальник местного водоканала Артур Гузаиров. Для него сокращено пребывание в СИЗО на один день.

В СИЗО изначально он должен был пробыть как минимум до 3 июня, сообщает ЕАН. Постановление он обжаловал, но выйти на свободу Гузаиров не смог.

Известно, что суд избрал Гузаирову новую меру, поэтому в СИЗО он просидит на день меньше, до 2 июня.

Ранее сообщалось, что в утреннее время 25 апреля на парковке около собственного дома был задержан бывший начальник «Водоканала».

Ранее нынешний директор первоуральского «Водоканала» назвал местного жителя плаксой на своей странице в соцсетях. Так он отреагировал на слова мужчины о грязной воде из-под крана. Руководитель написал в соцсетях, что его личная страница не является местом для приема жалоб, для этого есть ЕДДС.

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