Один из ведущих оркестров России приедет в Нижний Тагил

Концерт для зрителей, который будет проходить в филармонии Нижнего Тагила и начнется в 17.00, будет длиться около одного часа и 20 минут. В программе прозвучат произведения Глинки, Амирова, Бородина и других композиторов. Солисткой выступит скрипачка Александра Зиганшина.