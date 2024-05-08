Один из ведущих оркестров России приедет в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Концерт для зрителей, который будет проходить в филармонии Нижнего Тагила и начнется в 17.00, будет длиться около одного часа и 20 минут. В программе прозвучат произведения Глинки, Амирова, Бородина и других композиторов. Солисткой выступит скрипачка Александра Зиганшина.
Как стало известно редакции TagilCity.ru, артистам предоставят все необходимое сценическое оборудование, две большие гримерки для оркестра, отдельную гримерку для дирижера, поставят 85 стульев на сцене. Также выступающие будут обеспечены кулером с питьевой водой, одноразовыми стаканами, гладильной доской.
На организацию концерта было выделено 250 тысяч рублей. Подрядчиком является Свердловская государственная академическая филармония.
Ранее стало известно, что в филармонии Нижнего Тагила появился контрабас, стоимостью более одного миллиона рублей.