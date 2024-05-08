Стали известны новые подробности смерти подростка в Екатеринбурге от передозировки

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Известно, что компания молодых людей употребляла наркотические вещества. В какой-то момент юноше стало плохо и он потерял сознание. У него посинели губы, дыхание стало прерывистым, пишет Е1.
Девушка, которая присутствовала на вечеринке, написала утром в чате вопрос, что делать в таких ситуациях. Ей посоветовали перевернуть молодого человека на бок и немедленно вызвать скорую помощь. Вскоре он скончался.
Приятели погибшего вызвали медиков не сразу, так как боялись, что станет известен факт употребления наркотиков. При этом они вытащили юношу на улицу. В полиции сейчас ведется следствие о склонении несовершеннолетнего к употреблению запрещенных веществ.
Напомним, погибший приехал в Екатеринбург из Камышлова, чтобы подзаработать денег. В своем городе он учился в техникуме.