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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Стали известны новые подробности смерти подростка в Екатеринбурге от передозировки

Стали известны новые подробности смерти подростка в Екатеринбурге от передозировки

8 мая 2024, 09:13
Фото: 1MI
Стали известны новые подробности о смерти 17-летнего молодого человека в Екатеринбурге. Он был на вечеринке в квартире со своими друзьями.

Известно, что компания молодых людей употребляла наркотические вещества. В какой-то момент юноше стало плохо и он потерял сознание. У него посинели губы, дыхание стало прерывистым, пишет Е1.

Девушка, которая присутствовала на вечеринке, написала утром в чате вопрос, что делать в таких ситуациях. Ей посоветовали перевернуть молодого человека на бок и немедленно вызвать скорую помощь. Вскоре он скончался.

Приятели погибшего вызвали медиков не сразу, так как боялись, что станет известен факт употребления наркотиков. При этом они вытащили юношу на улицу. В полиции сейчас ведется следствие о склонении несовершеннолетнего к употреблению запрещенных веществ.

Напомним, погибший приехал в Екатеринбург из Камышлова, чтобы подзаработать денег. В своем городе он учился в техникуме.

Подросток отравился наркотиками в Екатеринбурге и умер
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