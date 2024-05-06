Скончавшийся от передозировки наркотиков юноша приехал в Екатеринбург работать

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Студент камышловского техникума Дмитрий, который ранее скончался при употреблении запрещенных веществ, приехал в столицу Среднего Урала с определенной целью: он хотел подзаработать денег, рассказала Ura.ru девушка погибшего.
По ее словам, юноша хотел сделать любимой подарок на день рождения, для этого устроился на работу курьером. Свободное время Дмитрий проводил в компании друзей, с которыми познакомился прошлым летом. Девушка погибшего предположила, что эти люди могли быть сатанистами и именно они склонили молодого человека к употреблению наркотиков.
Напомним, что ночь накануне смерти Дмитрий провел с друзьями в квартире на улице Ильича. Утром ему стало плохо. Он вышел на улицу и попросил прохожих вызвать ему скорую, однако до приезда медиков не дожил.
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