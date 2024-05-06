Скончавшийся от передозировки наркотиков юноша приехал в Екатеринбург работать

По ее словам, юноша хотел сделать любимой подарок на день рождения, для этого устроился на работу курьером. Свободное время Дмитрий проводил в компании друзей, с которыми познакомился прошлым летом. Девушка погибшего предположила, что эти люди могли быть сатанистами и именно они склонили молодого человека к употреблению наркотиков.