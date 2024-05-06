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Погибший от наркотиков юноша приехал в Екатеринбург для подработки

Скончавшийся от передозировки наркотиков юноша приехал в Екатеринбург работать

6 мая 2024, 13:14
Фото: 1MI

Погибший от наркотиков юноша приехал в Екатеринбург для подработки

17-летний студент колледжа, который умер в Екатеринбурге из-за передозировки наркотических веществ, приехал в столицу региона для подработки. Он копил деньги на подарок любимой девушке.

Студент камышловского техникума Дмитрий, который ранее скончался при употреблении запрещенных веществ, приехал в столицу Среднего Урала с определенной целью: он хотел подзаработать денег, рассказала Ura.ru девушка погибшего.

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По ее словам, юноша хотел сделать любимой подарок на день рождения, для этого устроился на работу курьером. Свободное время Дмитрий проводил в компании друзей, с которыми познакомился прошлым летом. Девушка погибшего предположила, что эти люди могли быть сатанистами и именно они склонили молодого человека к употреблению наркотиков.

Напомним, что ночь накануне смерти Дмитрий провел с друзьями в квартире на улице Ильича. Утром ему стало плохо. Он вышел на улицу и попросил прохожих вызвать ему скорую, однако до приезда медиков не дожил.

Ранее в Екатеринбурге наркокурьер при виде полицейских спрятал наркотики в трусы.

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