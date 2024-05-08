Увеличение МРОТ приведет к росту доходов бюджетников, заявил депутат Госдумы

Депутат отметил, что для некоторых госслужащих есть связь между их заработной платой и средним доходом в регионе. Однако это правило не распространяется на всех. Например, есть люди, которые обязаны получать заработную плату на уровне региональной ставки, и есть те, кто не связан с этим ограничением. В последнем случае, работодатель может платить столько, сколько он может себе позволить и что было согласовано в договоре, пояснил Говырин.