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Увеличение МРОТ приведет к росту доходов бюджетников, заявил депутат Госдумы

8 мая 2024, 12:28
Повышение минимального размера оплаты труда приведет к увеличению доходов государственных служащих. Об этом заявил Алексей Говырин, депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству.

Президент РФ Владимир Путин в своем указе о целях национального развития поставил задачу повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в течение шести лет. По словам Говырина, это приведет к первоочередному увеличению доходов госслужащих, так как их заработная плата при полной занятости не сможет быть ниже этого уровня. Однако стоит отметить, что региональные ограничения, связанные с установленным МРОТом, не распространяются на всех бюджетников, пишет ИА «УралПолит.ru».

Депутат отметил, что для некоторых госслужащих есть связь между их заработной платой и средним доходом в регионе. Однако это правило не распространяется на всех. Например, есть люди, которые обязаны получать заработную плату на уровне региональной ставки, и есть те, кто не связан с этим ограничением. В последнем случае, работодатель может платить столько, сколько он может себе позволить и что было согласовано в договоре, пояснил Говырин.

#Общество
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