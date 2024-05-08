В России поступят в продажу новинки Пекинского автосалона

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Любители автоновинок уже заинтересовались представленными моделями. Все машины имеют актуальный дизайн, сконструированы по передовым технологиям и оснащены по последнему слову техники.
Например, кроссовер Haval H9 второго поколения может получить звание ключевой новинки на авторынке Российской Федерации. Технические характеристики модели впечатляют, равно как и современный дизайн кузова авто и его комфортабельный салон. Кроссовер поступит в продажу с двумя типами двигателя — бензиновым турбомотором и дизелем, информирует newkhakasiya.online.
В числе новинок, которые гарантированно заинтересуют российских покупателей, есть еще один автомобиль. Это внедорожник Jaecoo J7 с гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Автомобиль сочетает в себе эффективность и мощность.
Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Chery Tiggo 9 тоже претендует на место среди лидеров в своем сегменте. Автомобиль отлично оснащен и имеет современный дизайн.
Нельзя не отметить, что у Chery появился суббренд Exlantix. Он выпускает электрокары премиум-класса, а первой моделью этого проекта стал седан ES. Автомобиль снабжен мощным электродвигателем и имеет впечатляющий запас хода на одном заряде.
Многочисленные модели, которые были представлены в ходе Пекинского автосалона, имеют высокое качество сборки и отвечают запросам российских потребителей.