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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

В России поступят в продажу новинки Пекинского автосалона

В России поступят в продажу новинки Пекинского автосалона

8 мая 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney
Вскоре на авторынке РФ появятся самые современные модели авто, презентованные в ходе Пекинского автосалона. Среди них — внедорожники Haval, а также последние модели таких производителей, как Omoda, Chery, Jaecoo, Jetour и прочих брендов из КНР.

Любители автоновинок уже заинтересовались представленными моделями. Все машины имеют актуальный дизайн, сконструированы по передовым технологиям и оснащены по последнему слову техники.

Например, кроссовер Haval H9 второго поколения может получить звание ключевой новинки на авторынке Российской Федерации. Технические характеристики модели впечатляют, равно как и современный дизайн кузова авто и его комфортабельный салон. Кроссовер поступит в продажу с двумя типами двигателя — бензиновым турбомотором и дизелем, информирует newkhakasiya.online.

В числе новинок, которые гарантированно заинтересуют российских покупателей, есть еще один автомобиль. Это внедорожник Jaecoo J7 с гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Автомобиль сочетает в себе эффективность и мощность.

Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Chery Tiggo 9 тоже претендует на место среди лидеров в своем сегменте. Автомобиль отлично оснащен и имеет современный дизайн.

Нельзя не отметить, что у Chery появился суббренд Exlantix. Он выпускает электрокары премиум-класса, а первой моделью этого проекта стал седан ES. Автомобиль снабжен мощным электродвигателем и имеет впечатляющий запас хода на одном заряде.

Многочисленные модели, которые были представлены в ходе Пекинского автосалона, имеют высокое качество сборки и отвечают запросам российских потребителей.

#Общество
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