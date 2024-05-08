В России поступят в продажу новинки Пекинского автосалона

В числе новинок, которые гарантированно заинтересуют российских покупателей, есть еще один автомобиль. Это внедорожник Jaecoo J7 с гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Автомобиль сочетает в себе эффективность и мощность.