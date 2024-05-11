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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

Электросамокаты с унитазами изобрели подростки из Екатеринбурга

Подростки ездят по Екатеринбургу на унитазах

11 мая 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney

Электросамокаты с унитазами изобрели подростки из Екатеринбурга

В Екатеринбурге местные подростки вывели на улицы авторские электросамокаты — с унитазами.

Мальчиков застали на городских улицах. На кадрах видно, что подростки сидят на унитазах, которые присоединены к электросамокатам, и едут по городу. Ролик публикует паблик «Урал Мэш».

На кадрах также видно, что во время заезда на бордюр у одного из шутников треснул унитаз. Он разлетелся на куски. Отмечается, что «изобретатели» нашли унитазы на свалке.

Напомним, что недавно самокатчики в Екатеринбурге врезались в спину прохожего и чуть не сломали ему ногу. Школьники ехали вдвоем на одном самокате, хотя так кататься запрещено.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Подростки#Екатеринбург#Свалка#Самокаты#Электросамокаты
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