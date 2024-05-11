Подростки ездят по Екатеринбургу на унитазах

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Мальчиков застали на городских улицах. На кадрах видно, что подростки сидят на унитазах, которые присоединены к электросамокатам, и едут по городу. Ролик публикует паблик «Урал Мэш».
На кадрах также видно, что во время заезда на бордюр у одного из шутников треснул унитаз. Он разлетелся на куски. Отмечается, что «изобретатели» нашли унитазы на свалке.
Напомним, что недавно самокатчики в Екатеринбурге врезались в спину прохожего и чуть не сломали ему ногу. Школьники ехали вдвоем на одном самокате, хотя так кататься запрещено.