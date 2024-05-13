Терапевт Асанов назвал блюда фастфуда, которые не вредят фигуре

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По словам Асанова, в каждом меню «быстрого питания» можно найти салаты, которые рекомендуются диетологами. Вместо обычного гамбургера лучше выбрать ролл в свежей лепешке для того, чтобы утолить голод, пишет 360.ru.
Среди разных видов мяса предпочтение лучше отдавать курице, а не свинине или говядине. Также лучше избегать сочетания картофеля с мясом. Что касается выбора соуса, то терапевт рекомендует использовать кетчуп или горчицу, а не соусы на основе майонеза.
Асанов также напомнил тем, кто любит суши и роллы, что рис является диетическим продуктом. Однако, предпочтение следует отдавать неочищенному коричневому рису, так как в его шелухе содержится много полезных витаминов и минералов. Белый рис, напротив, увеличивает калорийность блюд. Врач отметил, что не стоит полностью отказываться от суши и роллов, но нужно умеренно их потреблять.