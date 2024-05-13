Терапевт Асанов назвал блюда фастфуда, которые не вредят фигуре

Асанов также напомнил тем, кто любит суши и роллы, что рис является диетическим продуктом. Однако, предпочтение следует отдавать неочищенному коричневому рису, так как в его шелухе содержится много полезных витаминов и минералов. Белый рис, напротив, увеличивает калорийность блюд. Врач отметил, что не стоит полностью отказываться от суши и роллов, но нужно умеренно их потреблять.