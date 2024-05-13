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Posted Вчера, 06:34

Published Вчера, 06:34

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Терапевт Асанов назвал блюда фастфуда, которые не вредят фигуре

13 мая 2024, 06:34
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал о полезных блюдах фастфуда. Он отметил, что среди них особенно стоит обратить внимание на салаты, курицу и роллы с пресной лепешкой.

По словам Асанова, в каждом меню «быстрого питания» можно найти салаты, которые рекомендуются диетологами. Вместо обычного гамбургера лучше выбрать ролл в свежей лепешке для того, чтобы утолить голод, пишет 360.ru.

Среди разных видов мяса предпочтение лучше отдавать курице, а не свинине или говядине. Также лучше избегать сочетания картофеля с мясом. Что касается выбора соуса, то терапевт рекомендует использовать кетчуп или горчицу, а не соусы на основе майонеза.

Асанов также напомнил тем, кто любит суши и роллы, что рис является диетическим продуктом. Однако, предпочтение следует отдавать неочищенному коричневому рису, так как в его шелухе содержится много полезных витаминов и минералов. Белый рис, напротив, увеличивает калорийность блюд. Врач отметил, что не стоит полностью отказываться от суши и роллов, но нужно умеренно их потреблять.

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