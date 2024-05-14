Сотрудник тайком повесил свою работу в галерее современного искусства в Мюнхене

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Коллекция мюнхенской Пинакотеки современности включает свыше 20 тысяч экспонатов. В их числе есть произведения всемирно известных живописцев — Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Пауля Клее и Энди Уорхола. Пинакотека входит в перечень самых крупных центров искусства в стране.
Виновник скандала занимался оформлением экспозиции, посвященной архитектуре и филантропии. Воспользовавшись случаем, он втайне разместил свою картину на стене галереи, сообщает newia.ru.
Музейные сотрудники обратили внимание на новый «экспонат», который виновник закрепил на стене при помощи шурупов, и решили не снимать его до окончания рабочего дня. Размер работы составлял примерно 61×119 сантиметров. Смотрители не сообщили журналистам о содержании произведения.
Известно, что автор самовольно размещенной работы уже наказан: после признания он был уволен. Помимо этого, он может отправиться за решетку на срок до двух лет — представители галереи сообщили в полицию о происшествии. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро.