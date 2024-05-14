Сотрудник тайком повесил свою работу в галерее современного искусства в Мюнхене

Известно, что автор самовольно размещенной работы уже наказан: после признания он был уволен. Помимо этого, он может отправиться за решетку на срок до двух лет — представители галереи сообщили в полицию о происшествии. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро.