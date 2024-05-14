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Сотрудник тайком повесил свою работу в галерее современного искусства в Мюнхене

Сотрудник тайком повесил свою работу в галерее современного искусства в Мюнхене

14 мая 2024, 14:25
Фото: 1MI
В Пинакотеке современности в Мюнхене произошел экстраординарный случай: один из музейных сотрудников самовольно разместил собственную картину в экспозиции галереи. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Коллекция мюнхенской Пинакотеки современности включает свыше 20 тысяч экспонатов. В их числе есть произведения всемирно известных живописцев — Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Пауля Клее и Энди Уорхола. Пинакотека входит в перечень самых крупных центров искусства в стране.

Виновник скандала занимался оформлением экспозиции, посвященной архитектуре и филантропии. Воспользовавшись случаем, он втайне разместил свою картину на стене галереи, сообщает newia.ru.

Музейные сотрудники обратили внимание на новый «экспонат», который виновник закрепил на стене при помощи шурупов, и решили не снимать его до окончания рабочего дня. Размер работы составлял примерно 61×119 сантиметров. Смотрители не сообщили журналистам о содержании произведения.

Известно, что автор самовольно размещенной работы уже наказан: после признания он был уволен. Помимо этого, он может отправиться за решетку на срок до двух лет — представители галереи сообщили в полицию о происшествии. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро.

#Общество#Искусство#Экспозиция#Картина#Все материалы авторов
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