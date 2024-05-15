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Судимый житель Екатеринбурга украл из секс-шопа фаллоимитатор

Украл и продал: судимый екатеринбуржец похитил из секс-шопа фаллоимитатор

15 мая 2024, 08:12
Фото: 1MI

Судимый житель Екатеринбурга украл из секс-шопа фаллоимитатор

Новый срок придется отсидеть рецидивисту из Екатеринбурга за очередное преступление. На этот раз он совершил не обычную бытовую кражу, а ограбил секс-шоп.

Необычный способ поправить материальное положение выбрал ранее неоднократно судимый 44-летний житель Екатеринбурга. Он украл фаллоимитатор из секс-шопа на улице Крауля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вора быстро выдержали и задержали. Мужчина признался, что украденный фаллоимитатор он продал. Теперь ему придется ответить перед законом по уголовной статье «Грабеж».

Ранее в Екатеринбурге женщина украла из секс-шопа вибраторы.

Подростки за пять минут ограбили секс-шоп в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Уголовное дело#Криминал#Кража#Секс-шоп#Рецидивист#18+#Екатеринбург#Секс-игрушки
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