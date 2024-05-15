Украл и продал: судимый екатеринбуржец похитил из секс-шопа фаллоимитатор

Судимый житель Екатеринбурга украл из секс-шопа фаллоимитатор

Новый срок придется отсидеть рецидивисту из Екатеринбурга за очередное преступление. На этот раз он совершил не обычную бытовую кражу, а ограбил секс-шоп.