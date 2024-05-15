Украл и продал: судимый екатеринбуржец похитил из секс-шопа фаллоимитатор

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Необычный способ поправить материальное положение выбрал ранее неоднократно судимый 44-летний житель Екатеринбурга. Он украл фаллоимитатор из секс-шопа на улице Крауля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Вора быстро выдержали и задержали. Мужчина признался, что украденный фаллоимитатор он продал. Теперь ему придется ответить перед законом по уголовной статье «Грабеж».
Ранее в Екатеринбурге женщина украла из секс-шопа вибраторы.