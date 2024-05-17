Банк ДОМ. РФ направит 11 млрд рублей на комплексную застройку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
Полученные средства застройщик направит на комплексное развитие территории (КРТ) в районе улиц Патриса Лумумбы и Мусоргского. По условиям договора, помимо 107 тыс. кв. м жилья, девелопер обязуется расселить 15 домов и построить детский сад на 225 мест.
«При строительстве будет задействован механизм КРТ, что позволит реновировать около 4 га и обеспечить жильем более 3000 семей. Как итог, на месте устаревшей городской застройки появится современный жилой квартал, насыщенный социальной и деловой инфраструктурой, местами для досуга и отдыха. — сказал управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.
Жилой квартал расположится в 8,5 км от центра города, в шаговой доступности от участка застройки находятся школа, поликлиника и парк. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на III квартал 2027 года.
По данным портала наш. дом.рф на 17 мая, в Свердловской области строится более 4,6 млн кв. м жилья, из них свыше 99% — с использованием счетов эскроу.