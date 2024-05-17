Банк ДОМ. РФ направит 11 млрд рублей на комплексную застройку в Екатеринбурге

«При строительстве будет задействован механизм КРТ, что позволит реновировать около 4 га и обеспечить жильем более 3000 семей. Как итог, на месте устаревшей городской застройки появится современный жилой квартал, насыщенный социальной и деловой инфраструктурой, местами для досуга и отдыха. — сказал управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.