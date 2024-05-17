tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Благотворительная акция «Накорми Голодного» проводится в Нижнем Тагиле

Голодных людей кормят волонтеры в Нижнем Тагиле

17 мая 2024, 12:58
Фото: АНО ЦСП «НАДЕЖДА»

Благотворительная акция «Накорми Голодного» проводится в Нижнем Тагиле

Нижнем Тагиле проводится благотворительная акция для нуждающихся «Накорми голодных». Людям предоставляют горячую пищу.

В Нижнем Тагиле волонтеры каждую неделю проводят благотворительную акцию и кормят голодных на улице Циолковского, 7. Как выяснила редакция TagilCity.ru, покушать приходят не только бездомные. Горячий обед получают также и пожилые люди. Кроме того, нуждающимся раздают одежду.

В центре социальной помощи «Надежда» просят неравнодушных тагильчан тоже откликнуться и присоединиться к благотворительной помощи.

Фото: АНО ЦСП «НАДЕЖДА»

Напомним, «баня для бездомных» возобновила свою работу в 2023 году. Санпропускник находится на улице Верхняя Черепанова, 109.

«Мне сказали слишком поздно»: в Тагиле волонтеры извлекли тело застрявшей в окне кошки
Узнать подробнее
Читайте также:
Бомж в Челябинске украл паспорт из квартиры и продал его владельцу за 17 тысяч200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанинаМэрия Нижнего Тагила будет помогать волонтерам-пожарным
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Еда#Помощь#Волонтеры#Одежда#Питание#Бездомные#Екатеринбург
Подпишитесь
Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле
Сегодня, 13:42
В Свердловскую область снова придут заморозки до -3 градусов
Сегодня, 11:43
Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»
Сегодня, 10:30
Поддельное масло обнаружено в вузах и больницах Свердловской области
Сегодня, 08:10
Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»
Сегодня, 09:40
Педагог из Нижнего Тагила поборется за звание «Воспитателя года» в России
Сегодня, 10:43
"