Голодных людей кормят волонтеры в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле волонтеры каждую неделю проводят благотворительную акцию и кормят голодных на улице Циолковского, 7. Как выяснила редакция TagilCity.ru, покушать приходят не только бездомные. Горячий обед получают также и пожилые люди. Кроме того, нуждающимся раздают одежду.