Голодных людей кормят волонтеры в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Нижнем Тагиле волонтеры каждую неделю проводят благотворительную акцию и кормят голодных на улице Циолковского, 7. Как выяснила редакция TagilCity.ru, покушать приходят не только бездомные. Горячий обед получают также и пожилые люди. Кроме того, нуждающимся раздают одежду.
В центре социальной помощи «Надежда» просят неравнодушных тагильчан тоже откликнуться и присоединиться к благотворительной помощи.
Напомним, «баня для бездомных» возобновила свою работу в 2023 году. Санпропускник находится на улице Верхняя Черепанова, 109.