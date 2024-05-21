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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Депутат предложил новую мотивацию для школьников

21 мая 2024, 11:07
Изменить систему награждения школьников за успехи в учебе предложил депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов. Он выразил мнение, что для детей необходима мотивация, и лучше использовать поощрения, а не наказания.

Один из вариантов — предоставление скидок в школьных буфетах.

Как отметил депутат в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня», он слышит о предложениях коллег штрафовать школьников и применять наказания. Но Сергей Колунов рассуждает иначе: зачем наказывать детей? Предлагается мотивировать их через поощрения.

Согласно идеи, можно начать с особых привилегий для тех, кто превосходно учится.

«Каждому отличнику следует предоставлять скидку на продукцию школьных буфетов. Многие дети во время переменки ходят в буфет и что-то покупают. А вот если они имеют отличные оценки, то получат скидку. Это еще один стимул для повышения успеваемости! Механизм и размер скидки будут рассмотрены отдельно», — предложил Колунов.

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