Депутат предложил новую мотивацию для школьников

«Каждому отличнику следует предоставлять скидку на продукцию школьных буфетов. Многие дети во время переменки ходят в буфет и что-то покупают. А вот если они имеют отличные оценки, то получат скидку. Это еще один стимул для повышения успеваемости! Механизм и размер скидки будут рассмотрены отдельно», — предложил Колунов.