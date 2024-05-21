Депутат предложил новую мотивацию для школьников

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Один из вариантов — предоставление скидок в школьных буфетах.
Как отметил депутат в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня», он слышит о предложениях коллег штрафовать школьников и применять наказания. Но Сергей Колунов рассуждает иначе: зачем наказывать детей? Предлагается мотивировать их через поощрения.
Согласно идеи, можно начать с особых привилегий для тех, кто превосходно учится.
«Каждому отличнику следует предоставлять скидку на продукцию школьных буфетов. Многие дети во время переменки ходят в буфет и что-то покупают. А вот если они имеют отличные оценки, то получат скидку. Это еще один стимул для повышения успеваемости! Механизм и размер скидки будут рассмотрены отдельно», — предложил Колунов.